艺术三月︱「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」首登亚洲 于中环海滨举行 预约名额全数额满

由不只制作（Pen & Paper）主办、恒基兆业地产呈献的「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」，将于3月19日至22日首度登陆亚洲，于中环海滨举行。该活动在香港艺术三月首个登场的大型文艺盛事，于揭幕前已引发热烈回响，所有预约场次于公布后不足一天即全数额满。

作为恒基兆业地产成立50周年庆祝活动之一，集团希望透过是次项目推动更广泛的社区参与及连结，让艺术体验不止于观赏，更成为凝聚社区、传递欢乐的平台。为此，在活动正式向公众开放前，恒基兆业地产特别邀请160位儿童及长者率先参与，成为「Flower Market」的首批访客，共同体验这场沉浸式艺术旅程所带来的欢乐与跨代共融。活动亦充分体现集团一直以来积极回馈社会的承诺，以及对艺术力量的坚定信念，相信艺术能连结彼此，并创造珍贵难忘的共同回忆。

活动展出26款毛绒花 艺术家为香港站创作两款专属限定作品

是次活动将展出逾26款由Cj Hendry精心创作的奇趣毛绒花。访客将由绿意盎然的树篱迷宫展开旅程，穿梭于翠绿之间，欣赏巨型花卉雕塑悄然绽现，引领走进犹如温室般的展亭，置身于一片毛绒花海之中。Cj Hendry特别为是次香港站创作两款专属限定作品，分别为「Henderson Flower」绣球葱花（Allium）及洋紫荆「Bauhinia」，为整个艺术体验注入更深一层意义。

被选为「Henderson Flower」的绣球葱花（Allium）象征团结、力量与韧性，代表恒基兆业地产50年来的深厚传承与不断向前的发展历程，并与设于The Henderson旁艺术花园内，为纪念集团创办人李兆基博士而设的大型绣球葱花雕塑《Allium》互相呼应。作品更融入标志性的「恒基绿」（Henderson Green），代表公司品牌颜色。至于洋紫荆「Bauhinia」则是香港的城市象征，其花形亦与集团旗舰商业地标The Henderson的建筑线条彼此呼应，展现艺术与建筑美学之间的巧妙连结。

艺术家Cj：花朵能唤起孩童般的喜悦和乐趣

Cj Hendry表示，十分兴奋「Flower Market」能够在香港举行亚洲首展。认为花朵是既单纯又特别的事物，能唤起孩童般的喜悦和乐趣。每一朵精心创作的毛绒花，都是深思熟虑的设计，捕捉所在地区独特一面。这不仅是艺术，更是一场对本地文化的礼赞，凝聚每个地区的精神与身份。她形容，如温室般的展亭就像是一个让人暂时抽离现实的奇幻空间，让每位访客重拾童心，沉浸于色彩斑斓的花卉世界之中，然后带著这份美好回到熟悉的城市节奏。

Cj Hendry形容是一场充满乐趣与童真的体验，然后又再回到真实生活。她希望「Flower Market」所传递的喜悦与美好，能在展览落幕后依然延续。往后每当大家看见花朵，无论是毛绒花还是真花，都能想起这份美丽与愉悦。

除视觉艺术体验外，活动亦延伸至餐饮层面。位于The Henderson的著名酒吧Peridot将于场内呈献精选特色美馔，以及一款于「Flower Market」独家供应的无酒精鸡尾酒「Henderson Mocktail」，为这场艺术之旅增添别具风格的味觉层次。

「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」活动详情