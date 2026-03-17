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海洋公园小熊猫柔柔17岁高龄离世 园方：以生活质素及福祉为考量 作出安乐死决定

社会
更新时间：12:42 2026-03-17 HKT
发布时间：12:42 2026-03-17 HKT

海洋公园今日（17日）在社交平台发文宣布，园内雌性小熊猫柔柔今日离世，享年17岁。海洋公园指，早前柔柔与年龄相关的病痛相继出现，不适症状愈加明显，安宁疗护亦未能纾缓牠的不适。团队经审慎评估后，以牠的生活质素及福祉为考量，作出为柔柔进行人道安乐死的决定。

柔柔退化性关节问题等不适症状愈加明显

园方指，公园的动物护理及兽医团队一直为柔柔提供周全的健康护理，并由2021年开始紧密监察牠的老年状况；惟与年龄相关的病痛无可避免地相继出现，柔柔的不适症状，包括退化性关节问题等愈加明显，安宁疗护亦未能纾缓不适。

团队经审慎评估后，以柔柔的生活质素及福祉为考量，作出为牠进行人道安乐死的决定，避免牠承受不必要的痛苦。在生命的最后时刻，柔柔在尽心尽力照顾牠的护理员陪伴下安详离世。

2009年加入海洋公园

来自成都大熊猫繁育研究基地的柔柔于2009年与小熊猫聪聪和泰山一起加入海洋公园。园方指，柔柔的性格温柔活泼兼备，迅速成为备受欢迎的动物大使。至于同为17岁的聪聪和泰山除现时有部分老年症状外，但以牠们的年纪而言，目前健康良好，状态稳定。

小熊猫被国际自然保护联盟《濒危物种红色名录》列为「濒危」物种，在野外平均寿命约8至12岁。据估计，现存野生小熊猫数量不足一万只。

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