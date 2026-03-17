五月天演唱会｜消委会接获194宗投诉 续与主办方联络调解

台湾人气乐团五月天早前无故取消24日场次的演唱会，引起歌迷不满。消费者委员会副总干事何应富透露，截至今日（17日）上午八时，消委会共接获194宗相关投诉，其中近半数来自非土地消费者。

投诉个案急增 本地及旅客同受影响

何应富表示，在194宗投诉个案中，96宗来自本地消费者，而另外98宗则来自非本地消费者，当中大部分为内地旅客。

他指出，两地消费者的投诉性质有所不同。本地消费者的不满主要源于主办方未能提供优先购买其他场次门票或更换场次的选项。然而，主办单位回复指，后来加开的场次门票已售罄，无法满足相关诉求。

消费者委员会副总干事何应富。资料图片

对于非本地消费者，投诉焦点则集中在演唱会取消后，主办单位未有赔偿他们因此而衍生的交通及住宿费用。

消委会：已责成主办方尽快回应

何应富强调，消委会已于上星期与主办单位取得联系，并将所有接获的投诉转介予对方跟进，亦有责成主办单位要尽快就这些投诉作出回应。

针对事件，主办单位早前已公布安排退款及加开「彩排特别场」作为补救措施。不过，何应富认为，这些方案是否能满足所有投诉人的期望，则仍有商榷的余地，消委会仍会积极居中调解，希望达至双方可接受方案，但仍有困难。



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