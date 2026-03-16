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油价飙升｜航空公司燃油附加费增300% 货运物流业协会斥加幅不合理 削香港竞争力

社会
更新时间：20:27 2026-03-16 HKT
发布时间：20:27 2026-03-16 HKT

中东局势紧张，带动国际油价急升，本港多间航空公司相继宣布大幅调整货运燃油附加费。香港货运物流业协会(HAFFA)对此表示强烈不满，质疑部分航空公司的加幅远超合理范畴，势必对香港整体经济及民生造成沉重打击，影响本港竞争力，要求政府介入调查。

国泰货运燃油附加费加幅达3倍

国泰航空日前宣布调整香港出发货运燃油附加费，3月20至31日期间，短途每公斤0.9元调高289%至3.5元；长途由每公斤3.2元调高303%至12.9元。

本港多间航空公司相继宣布大幅调整货运燃油附加费。 ​
本港多间航空公司相继宣布大幅调整货运燃油附加费。 ​

物流成本失控狂飙  费用将转嫁至消费者

香港货运物流业协会表示，本港多间航空公司大幅调整货运燃油附加费，有航空公司的长度航线附加费增加超过4倍；短途航线附加费升幅亦近4倍，如实际原油价格30%至40%的升幅「严重脱节」。主席刘浩然批评该种肆无忌惮的涨价行径，不仅将沉重的包袱强行转嫁给货运代理，更会引发灾难性的跟风效应，导致整体物流成本失控狂飙，最终该笔庞大的额外开支，将毫无悬念地转嫁至终端消费者，有机会导致供应链不稳，影响货物流通，这无疑是对香港经济动脉的打击，更损害香港作为国际物流枢纽的根本竞争力。

协会强烈地敦促相关政府监管机构立即介入调查，并要求政府立即收回成命，重新恢复政府监管的燃油附加费机制，以保障市场公平竞争，防止航空公司利用市场地位及地缘危机牟取暴利，从而维护行业及公众的根本利益。

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而香港付货人委员会日前亦发声明表达强烈不满，批评货运燃油附加费新收费涨幅惊人且不合理。委员会呼吁航空公司就有关收费调整解释原因，并说明如何才会将附加费恢复至原有水平，并呼吁竞争事务委员会介入事件，调查货运燃油附加费大幅上调的合理性。

国泰货运会密切留意航空燃油价格走势  按机制定期检视附加费水平

国泰航空指受中东局势最新发展影响，航空燃油价格自3月以来已大幅上涨。因此，国泰货运早前宣布，将于2026年3月20日起，根据沿用既定的燃油附加费收费表 ，调整燃油附加费。国泰货运会密切留意航空燃油价格走势，按机制定期检视燃油附加费水平。国泰航空会继续与业界持份者保持沟通，并密切留意最新发展。

 

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