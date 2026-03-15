油价飙升︱顺丰3.16起港澳本地件收1元燃油附加费 强调属临时性

中东局势紧张，国际燃油价格上升，继多间航空公司宣布上调燃油附加费后，顺丰速运今日（15日）亦公布，由明日（16日）起将调整香港及澳门本地件的燃油附加费，由原来免费上调至每票港币/澳币1元。

顺丰：旨在提供稳定且高效收派服务

顺丰速运表示，因应近期国际局势导致全球燃油价格剧烈波动，为更有效运费资源分配以提供更高品质及便利的服务水平，顺丰香港从2026年3月16日起，将调整香港及澳门本地件的燃油附加费，寄香港或澳门本地件，每票将加收1元燃油附加费。

快件类型 文件及包裹 适用流向 香港本地件、澳门本地件 适用客户 运费为非月结支付 收费 每票港币/澳币 1元

顺丰速运指，有关收费为临时性，适用于香港及澳门的本地件，不涉及月结客户。有关措施旨在于不稳定的外部环境下，灵活配置物流资源，持续为客户提供稳定且高效的收派服务。公司会密切留意市场变化及油价走势，按机制作出调整。

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