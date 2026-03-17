麦理浩径︱行山客自制路牌浪茄湾「插旗」引小红书打卡 渔护署指违法：可罚$2000兼囚3个月

近年，不少旅客喜爱来港郊游或露营，西贡咸田湾、西湾及浪茄湾等地成为热门打卡热点。然而，近日有行山客疑在浪茄湾沙滩上，组装并竖立「蓝底白字」麦理浩径路牌拍照留念，事后疑未自行带走，让路牌继续留在原处供其他旅客打卡，事件引发网民关注及热烈讨论。

行山客疑竖立「蓝底白字」麦理浩径路牌

渔护署回复《星岛头条》表示，署方人员昨（16日）巡查浪茄湾沙滩及附近范围，并没有发现查询所指的路牌，就片段会跟进及调查，并会加强巡逻有关地点，如发现违规活动，会采取适当执法行动。

渔护署：郊野公园展示标志或扰乱土壤即属违法

渔护署表示，根据《郊野公园及特别地区规例》（第208A章），任何人不得未经许可在郊野公园内展示任何标志或扰乱土壤，否则即属违法，可被检控。一经定罪，最高可被判罚款$2000及监禁3个月。

吁勿擅自竖立路牌 倘发现违规请即报警或1823

署方提醒游人切勿擅自于郊野公园内竖立路牌，以免触犯法例。如游人在郊野公园发现有人进行怀疑违规活动，在紧急情况下可报警求助，亦可致电1823报告，以便署方尽快跟进。

与自制路牌打卡：真的是卖力耗尽了

事缘有网民于社交平台发文，并附上一段影片。影片显示有旅客在浪茄湾沙滩上，竖立一个比人更高的自制「麦理浩径」路牌。发文的网民质疑，「班友仔嚟到香港咁样搞，系咩玩法」。其后，亦有多位内地旅客于社交平台「小红书」上打卡，分享与该路牌的合照，并留言称「奔赴一场山海，真的是卖力耗尽了」。

网民讽：栋条柱就可以文化输出

帖文在网上引起回响。有网民质疑有关行为是否恰当，直斥此举犹如「当自己屋企」，认为会破坏自然环境；亦有留言认为应严肃处理，「一见即报警」，并希望有关方面能关注及跟进事件。不过，也有网民理性探讨，「佢系带嚟影张相就抬返走，定钉埋落地？」。另有网民讽刺，「栋条柱就可以文化输出」。