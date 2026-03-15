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医委会改革︱政府：不会「惩罚」成员及审裁员 倘不称职会「换人」 要求专家证人交报告设期限

社会
更新时间：13:27 2026-03-15 HKT
发布时间：13:27 2026-03-15 HKT

医委会一直被诟病处理投诉慢、裁决欠透明度，申诉专员公署早前批评医委会在管理运作上有系统性问题，处理投诉过慢。政府正草拟法例改革医委会，医衞局今早（15日）在电视节目《讲清讲楚》表示，会就专家证人提交报告，成员改期开会等次数设上限，以避免无了期等待。局方指，若未能达标会考虑「换人」，惟称不会对义务性质、非受薪的医委会成员及审裁员设立「惩罚性」罚则。

不会对义务性质医委会成员及审裁员设惩罚

局方认为，担任公职者有责任与义务，若个别成员长期无法达到要求，当局会考虑其是否「称职」，并可能作出换人。局方相信，对专业人士而言，这已是重要的问责方式。至于受薪的行政或法律人员，若出现严重失职，则会按现行公务员既定机制处理。

双非子疑医疗事故致脑瘫，医委会一度宣布永久终止聆讯，引起社会广泛关注。
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称局方订立硬指标是「强人所难」

就改革后，究竟整体投诉处理可以加快多少，局方称某些地方能够改进，该些环节是能很大程度加快，但贸然由局方去订立硬指标，则认为是「强人所难」。

双非男婴脑瘫案遭医委会拖延长达15年、更一度被「永久搁置聆讯」，引发政府修例改革医委会，局方透露就在不同环节，订处理时限的修例细节，包括研究在专家证人同意时，列出一个时限，例如报告须决定在一至三个月内提交，而非无了期等待；此外，聆讯小组成员在决定时间参与聆讯时，要有期限，不能说「我呢日唔得闲，𠮶日又唔得闲。」局方预计，相关条例草案将在今年上半年提交立法会。

公院收费改革实施两个月，局方表示急症室求诊总人次录得逾一成跌幅，次紧急及非紧急病人更减少近两成。
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公院收费改革︱次/非紧急病人求诊减两成

公立医院收费改革实施两个多月以来，局方表示急症室求诊总人次录得逾一成跌幅，次紧急及非紧急病人更减少近两成，有效纾缓急症室压力。同时，在减少资源浪费方面已见成效，例如俗称「看门口药」的眼药水、止痛膏等非必要药物需求下降，以及部分进阶血液检查的使用量均录得约一成跌幅。局方又指，1万元药费「封顶」机制已发挥效用，至今已有超过750名病人受惠。

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