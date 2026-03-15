港铁荃湾线换新信号系统 明早上班日将加派人手 吁出门前留意车务资讯

港铁荃湾线今日（15日）起换新信号系号，港铁公司副总监（车务营运及本地铁路）李婉玲表示，新旧系统切换过程顺利，今日头班车已准时于早上6时由荃湾站开出，截至目前，整体运作情况畅顺。为应对明日（16日）星期一的上班繁忙时间，李婉玲指，港铁将继续加派人手驻守沿线车站，以便在出现磨合问题时能迅速应对。同时，旧有的信号系统将会保留作为后备应变方案之一。她呼吁乘客出门前留意最新的车务资讯，以便行程更为顺畅。

增派近200名人手 应对新信号系统初期磨合

在今日早上的营运中，港铁观察到一些个别的磨合情况，例如列车停车位置需要司机手动微调，以及月台幕门需要时间配合。李婉玲强调，这些均为独立事件，因应有额外人手即时处理，对乘客并未构成重大影响。李婉玲说，为应对新系统启用初期可能出现的磨合情况，港铁已增派近200名额外人手，涵盖车站、列车、车务控制室及工程团队，在荃湾线沿线协助，确保将对乘客的影响减至最低。

料2029年完成市区线信号系统更新

是次荃湾线的更新为港铁市区线信号系统更新计划的一部分，该计划亦涵盖港岛线、观塘线及将军澳线。李婉玲表示，港铁预计未来每年为一条市区线更换新信号系统，明年将轮到港岛线，并预期于2029年完成整个市区线的信号系统更新工程。