Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港铁荃湾线换新信号系统 明早上班日将加派人手 吁出门前留意车务资讯

社会
更新时间：11:17 2026-03-15 HKT
发布时间：11:17 2026-03-15 HKT

港铁荃湾线今日（15日）起换新信号系号，港铁公司副总监（车务营运及本地铁路）李婉玲表示，新旧系统切换过程顺利，今日头班车已准时于早上6时由荃湾站开出，截至目前，整体运作情况畅顺。为应对明日（16日）星期一的上班繁忙时间，李婉玲指，港铁将继续加派人手驻守沿线车站，以便在出现磨合问题时能迅速应对。同时，旧有的信号系统将会保留作为后备应变方案之一。她呼吁乘客出门前留意最新的车务资讯，以便行程更为顺畅。

增派近200名人手 应对新信号系统初期磨合

在今日早上的营运中，港铁观察到一些个别的磨合情况，例如列车停车位置需要司机手动微调，以及月台幕门需要时间配合。李婉玲强调，这些均为独立事件，因应有额外人手即时处理，对乘客并未构成重大影响。李婉玲说，为应对新系统启用初期可能出现的磨合情况，港铁已增派近200名额外人手，涵盖车站、列车、车务控制室及工程团队，在荃湾线沿线协助，确保将对乘客的影响减至最低。

料2029年完成市区线信号系统更新

是次荃湾线的更新为港铁市区线信号系统更新计划的一部分，该计划亦涵盖港岛线、观塘线及将军澳线。李婉玲表示，港铁预计未来每年为一条市区线更换新信号系统，明年将轮到港岛线，并预期于2029年完成整个市区线的信号系统更新工程。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
搭飞机式享受 巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 搭飞机式享受 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
时事热话
20小时前
浴室宝干衣无用兼食电？电器专门店教4招提升效率 用对方法即变「干衣神器」！
浴室宝干衣无用兼食电？电器专门店教4招提升效率 用对方法即变「干衣神器」！
生活百科
11小时前
前TVB高层身家过亿拎「垃圾袋」搭地铁 凸腩造型惹热议 手上一物藏不住隐形富豪身份？
前TVB高层身家过亿拎「垃圾袋」搭地铁 凸腩造型惹热议 手上一物藏不住隐形富豪身份？
影视圈
15小时前
奇案解密︱南充四恶魔奸杀11人分尸　嘉陵江断头浮尸牵出惊天血案
奇案解密︱南充四恶魔奸杀11人分尸　嘉陵江断头浮尸牵出惊天血案
奇闻趣事
4小时前
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
时事热话
2026-03-14 10:30 HKT
佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2
佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2
饮食
17小时前
把握3月底扣税死线 退休收租食长粮亦可悭税 林本利：每年保留6万TVC即可
把握3月底扣税死线 退休收租食长粮亦可悭税 林本利：每年保留6万TVC即可
投资理财
6小时前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
2026-03-13 23:50 HKT
超市鸡蛋逐只拣旁人大声训斥 自私大叔8字「真言」厚颜回应 苦主：买过一盒烂足5只｜Juicy叮
超市鸡蛋逐只拣旁人大声训斥 自私大叔8字「真言」厚颜回应 苦主：买过一盒烂足5只｜Juicy叮
时事热话
2小时前