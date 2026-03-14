马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」纳入社署主流服务 成青年精神健康服务重要一环

青少年自杀和心理健康问题日趋严峻，香港赛马会慈善信托基金于2017年起动及策划赛马会青少年情绪健康网上支援平台 ─ 「Open 噏」，是全港首个专为有情绪困扰及即时危机的儿童及青少年，提供24小时网上文字辅导平台。社署去年中将「Open 噏」服务主流化，成为网上青年支援队的重要部分，提供更全面及即时的网上情绪辅导支援。计划今天（14日）迎来新里程，于大馆举行主流化典礼暨网上辅导科技平台发布会，出席的主礼嘉宾包括劳工及福利局局长孙玉菡、社署副署长梁绮莉及香港赛马会董事罗硕瀚等。

马会累计捐款逾2.5亿港元 为儿童及青少年减轻情绪困扰

马会董事罗硕瀚致辞时表示，马会分三阶段建立并拓展「Open 噏」计划，累计透过其慈善信托基金捐款超过2.5亿港元，在匿名保护的前提下，为儿童及青少年减轻情绪困扰，提升精神健康素养。计划成果备受肯定，所以获得社会福利署资助正式主流化，成为其青年精神健康服务的重要一环。

自 2018 年推出以来，「Open 噏」已服务接近140,000名儿童及青少年，近60%高危个案经介入后，风险有所下降，有效支援想放弃生命的年青人。计划亦培训了逾1,600名社工和逾1,200名义工，提升了处理青少年情绪困扰和提供网上文字辅导的能力。除了即时纾缓年青人情绪困扰外，「Open 噏」亦视每一次网上对话为宝贵的契机，适时连结年青人至合适的线上及线下服务，特别是在全港18区设立的45个「赛马会平行心间」，确保他们能够获得全面而持续的支援。

「Open 噏」引入人工智能技术辨识危机程度

「Open 噏」更引入人工智能技术辨识危机程度并分析服务数据，不断优化及更新服务，让服务更到位。「Open 噏」所创立的网上辅导科技平台，至今已发展到成熟阶段，能复制及拓展至协助其他有需要的服务对象。赛马会家长聊阔空间计划正是应用到「Open 噏」辅导科技平台技术，为家长提供网上辅导服务。计划自去年推出以来反应正面，实在令人鼓舞。

马会日后将进一步开放「Open 噏」的辅导科技平台，支持更多社会服务机构服务创新，期望平台能够降低开展服务的成本，协助更多有需要的市民及早获得适切支援，应对不断转变的社会需要。

马会一直重视公众精神健康，积极支持多项针对不同群体的情绪支援服务。除「Open 噏」外，其他项目还包括赛马会平行心间，透过学校和区内的平行心间专属空间，为受情绪困扰的年轻人提供以青年为中心的全天候心灵支援；以及赛马会乐龄同行计划，透过结合跨界别力量协助改善晚年抑郁的社会问题等。