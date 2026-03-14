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津中老师患癌 太太众筹有否违法？ 立会议员邓飞：未违教师指引 大律师陆伟雄：道德上应先变卖家产

社会
更新时间：16:36 2026-03-14 HKT
发布时间：16:36 2026-03-14 HKT

中学老师陈Sir患末期腺癌，其太太发帖众筹支付医药费，却被网民揭发生活奢华，质疑滥用善款。针对众筹涉及的法律与道德问题，大律师陆伟雄接受《星岛头条》访问时表示，本港目前并无特定法例专门规管众筹活动。至于陈Sir任职于一间政府资助的津贴中学，其公职人员身份会否令众筹行为受规管，陆伟雄解释指，公职人员定义广泛，津贴学校因受政府资助，所属学校老师在法律上有可能被视为公职人员。

老师众筹是否涉违规？ 陆：需视乎合约、校规及政府指引

陆伟雄亦指，判断公职人员或其家属众筹有否违规，需考虑多个因素，包括老师与学校的聘用合约条款有否明文允许或禁止老师进行众筹；学校校规中，校方有否制定内部规则，规管教职员的众筹行为；教育局有否发出相关指引，禁止或规范老师众筹。若上述文件均无明确禁止众筹，根据「疑点利益归于被告」的刑事法律原则，难以断言其行为违法或犯规。加上目前并无专门法律规管众筹，因此从法律角度看，涉事老师及其家人的众筹行为，暂时未见触犯法例。

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事件法律上无犯罪情节

陆伟雄认为，事件应从法律及道德两个层面分开审视。他强调，从法律角度而言，目前并无证据显示该老师或其家人作出虚假陈述，「佢先生真系有病，真系需要医药费，呢个系事实」。在没有特定法例监管众筹的情况下，单凭表面事实，难以构成刑事罪行，例如诈骗或欺诈罪。

他解释，若有人无病装病，或无需医药费却以此为由筹款，则属说谎，可能触犯欺诈罪。但在今次事件中，他个人认为当事人患病及需要医药费并无虚假，故刑事检控存在困难。

急用钱医病应先变卖家产

至于网民发现涉事老师妻子拥有多个名牌手袋、出入高级场所等，质疑其经济状况与众筹需要不相符，陆伟雄指出，这属于道德层面的讨论。他认为，按照一般大众认知，若家人患病急需医药费，当事人理应先考虑变卖家中资产，例如名牌手袋或古董，若仍不足以支付开支，再寻求众筹，做法会较为妥当。「你咁有钱，但又去众筹，公众观感上自然会觉得有问题」。但他重申，这只是道德期望，并非法律规定。

邓飞：「炫富」言论未违教师专业指引

除陈Sir太太被网民指「炫富」外，网民亦「柯南」上身翻查陈sir的多个社交平台，指陈Sir亦有张贴「拉头马」的相片及收取太太送赠贵价手表「劳力士」，质疑陈sir也有炫富，有违教师操守。教育界立法会议员邓飞回复《星岛头条》表示，现时的教师指引虽未明确禁止教师「炫富」，但总体要求教师在任何社交通讯平台，都应避免发表有损教师形象、或影响家长与社会信心的「不检点」言行。他解释，过往处理的个案多数涉及「大量粗言秽语」或与异性学生的「不检点言论」。邓飞坦言，类似今次因疑似「炫富」而引发的争议，尚属首次出现。

对于陈Sir太太发起众筹，邓飞表示，教师专业操守的规管对象是教师本人，极少会延伸至其家庭成员，同时未知太太发起的众筹是否符合法例的规管。站在老师的角度来说，「太太是太太，老师是老师，这是两回事。」

陈Sir太太在众筹的帖文中提到，陈Sir病假在五月结束，有网民质疑该教师在放取有薪病假期间，其家人进行众筹行为有抵触。对此，邓飞认为，只要教师的请假申请完全符合学校指引，并持有有效的医生证明文件便属无可厚非，程序上便没有问题。但道义上若有这么多市民质疑，「自己(陈Sir)要决定是否回应」。

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