首届大湾区无人机足球联赛在港举行 陈美宝落场操控无人机 与年轻健儿即场切磋

中国香港无人机运动总会今（14日）在香港知专设计学院举行举办首届粤港澳大湾区无人机足球联赛，汇聚广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、肇庆、香港及澳门10个城市的无人机运动健儿同场竞技，旨在促进区内青年在航空科技与体育运动的交流。

陈美宝：将尽快公布低空经济申请数目及推动进度

运输及物流局局长陈美宝表示，无人机及低空经济作为国家发展战略，早于2024年已首次出现在国家政府工作报告，香港亦在短短两年，透过科研机构、政府部门及立法会的共同努力，从法规修订到试行项目，逐步推动相关发展。运输署已颁布低空操作手册，便利业界申请，并将尽快向社会公布申请数目及推动进度。她指出，低空经济不仅限于商业应用，亦涵盖运动竞技。是次活动结合航空科技、运动竞技与STEM教育，让年轻人透过操控无人机参与足球活动，别具意义。她强调，培训年轻人至关重要，导师的用心教导及院校的大力支持令人鼓舞。她寄语各位健儿「一飞冲天」，带领大家迈入低空经济的新征程。

职训局推动无人机课程 培育低空经济技术人才

职业训练局执行干事唐智强表示，低空经济是推动新兴生产力的重要引擎，香港近年亦积极推动相关发展。职训局为学生和在职人士开设多个不同领域的无人机课程，并积极推动科普教育，为中学生举办无人机相关体验活动，鼓励他们及早了解和接触相关技术及专业发展方向。他期望与政府、业界以及大湾区合作伙伴保持紧密合作，在人才培育和专业能力方面持续提升，培养掌握新技术的人才。

陈美宝及唐智强联同香港队代表，一同参与无人机足球明星赛。两位嘉宾亦亲身落场操控无人机，与年轻健儿即场切磋技术。

记者、摄影：张琦

