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伊朗局势｜局势动荡冲击外贸 张淑芬：香港稳定优势增强商家在港做生意信心

社会
更新时间：13:21 2026-03-14 HKT
发布时间：13:21 2026-03-14 HKT

中东地缘政治局势持续不稳。贸发局总裁张淑芬今（14日）在电视节目表示，中东市场目前占本港贸易总量比例不高，局势动荡对出口影响虽存在，但毋须过分忧虑。她透露，原定于今年第三季举办的中东海湾国家会议，可能会作出调整。

开拓中东市场需静观其变

张淑芬指出，香港近年积极拓展中东市场，双边贸易较疫情前增长超过三成，惟局势不稳引发燃油价格波动等连锁反应，开拓市场需静观其变。她坦言，做生意人士成本会高，造成一定打击，但长远而言，中东始终是不可或缺的市场。她认为，中东地区的不稳定，或能反衬出香港的稳定性和国家支持，香港的全球化优势以及自身丰厚的底蕴，将增强中东商家与香港做生意的安全感和信心。

全年出口增长仍持审慎乐观态度

被问及是否需要调整早前预测全年8%至9%的出口增长，张淑芬回应称，目前仍然维持审慎乐观的看法。不过，由贸发局计划在第三季举办的首个中东海湾国家会议，则存在变数。她解释，该会议是引进的中东项目，同时对接内地和东南亚的项目与投资者，但由于战事影响，现阶段难以确定相关合作能否延续。

至于配合国家「十五五」规划纲要提出的巩固提升香港国际贸易中心地位，并协助内地企业「走出去」，张淑芬表示，贸发局将推动「出海全球通」，建立资料库，提供会计、法律等专业服务，现时已有逾百间公司加入。她表示，贸发局全年在会展举办至少三、四十个大型活动。参与活动的内地企业可以与这些专业服务对接，并免费使用场地，咨询如何在香港设立公司及开发海外市场。

此外，贸发局即将联同中国香港地区商会在北京举办「十五五」开局研讨会，并邀请财政司司长主讲，协助内地港商了解规划纲要带来的机遇。

预算案留1亿元「抛砖引玉」吸新兴展览来港

政府在新一份《财政预算案》中提出，预留1亿元吸引具备崭新元素国际大型展览来港。张淑芬表示，将联同旅发局等合作伙伴，积极引进新展览落户香港，同时亦会深耕现有展览项目。

张淑芬指出，预算案中预留的1亿元资金，具有「抛砖引玉」作用，有助吸引新兴或海外展览来港举办。她透露，贸发局将于4月举办创新科技展，届时会设立「Robo Park」机械人展区，不仅有内地及香港企业参与，亦海外公司亦可参展。她认为，若机械人做得好，有机会成为新展览项目。

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