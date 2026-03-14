油价飙升｜车费要加价？陈美宝：政府有机制处理 确保市民可负担

运输及物流局局长陈美宝表示，尽管中东局势对全球供应链构成影响，但香港作为一个高效的自由港和转口港，正从中看到新的机遇。政府将致力维持全球供应和贸易稳定，并锐意将香港打造成为区内的绿色船用燃料加注中心。

中东局势扰乱供应链 香港可抓紧直航欧美新机遇

陈美宝今早（14日)在电台节目指出，虽然伊朗在地域上与香港有一段距离，但香港作为自由港及开放型经济，航空网络遍布全球，须要密切关注和应对。香港作为国际航空及供应链枢纽，会竭力维持供应稳定，并在是次中东的紧张局势中带来发展机遇。她表示香港可以加大运力，提升直航到欧洲、美国，以及加大运力提供转机的服务。

随著机场三跑道系统及即将于5月27日启用的二号客运大楼等基建设施落成，进行分流及加大运力，抓紧相关的机遇。

港口效率高可补足航运服务 政府确保油价收费透明度

在海运方面，陈美宝提到，部分原定前往中东的航线已作出调整或改道，有些货物选择在香港卸下再整合船期。她强调因为香港的港口效率高，有「补时港」的美誉，货物来到港口，平均处理少于一天，正可以补足现在全球航运在中东地区受影响的服务。

对于国际油价飙升导致的运输成本增加，陈美宝透露，当局已与本地航空公司密切沟通并留意加幅的趋势。虽然航空公司因应成本上涨而增加了燃油附加费，但政府已明确要求其在网页及机票上清楚列明收费，确保价格透明。同时，香港国际机场拥有永久的燃料储存设施，可确保稳定及充足的供应。

陆路交通方面，陈美宝指，政府亦与巴士、小巴、的士等营办商了解其营运成本。若有个别营办商提出票价调整，政府亦有机制处理，会考虑整体营运、收入、成本和预期乘客增长等因素，确保市民有可负担的能力。对于有拥有庞大规模的旅游车、货车等车队，当局乐见油公司能与客户商讨，提供价格优惠。

全球绿色燃料需求增 锐意打造国际绿色港口

她又称，在航空及航运界别，锐意为香港打造国际绿色港口。国际海事组织已定下2050年零碳排放的清晰指标，而目前全球十万艘远洋船中，仅有约千多艘能使用绿色燃料，发展潜力巨大。

香港作为全球第七大、大湾区第一的船舶燃料加注港，正积极把握此机遇。政府已在2024年提出《绿色船用燃料加注行动纲领》，并正落实多项措施。陈美宝透露，近期香港已成功为远洋船进行绿色甲醇的同步加注与装卸货物操作，体现了「香港速度」。

为鼓励业界转型，政府推出多项财政支援措施，包括为使用绿色燃料或在香港进行加注的船只，提供五折至七五折的港口费及停泊费优惠；为在港注册的绿色船舶提供为期三年的现金优惠。透过香港是离岸人民币领先中心，可以金融作联动，在香港融资，迈向绿色发展。

未来，政府将重新布局本港水域的锚地，并修订法例，划出安全及配套充足的区域，葵涌货柜码头亦可预留用地，用作绿色船用燃料加注，致力将香港发展成领先的国际绿色航运中心。

发展绿色燃料加注 三大好处显现

陈美宝指出，发展绿色燃料加注服务对香港有三大好处。首先，绿色甲醇等新型燃料能实现零碳排放，有助于环境保护，其次，在香港提供多元化的环保燃料选择，能吸引更多远洋船只在卸货或转口时同步进行燃料加注，带来「双重益处」。第三，鉴于近期中东局势导致传统原油价格波动，有助于对传统油的依赖。

青衣拟设储存基地 业界反应正面

为确保绿色燃料的稳定供应，政府已预留青衣一幅数公顷的土地，计划用作绿色甲醇及其他新兴燃料的储存基地。陈美宝表示，邀请业界提交意向书的工作经已完成，共收到七份意向书，现正进行研究，希望尽快安排土地招标。同时，政府亦会与业界探讨将现有传统储油设施改装新兴原料的可能性，以加快香港的储存能力建设。

对接国家规划 协同大湾区发展

陈美宝表示，特区政府正密锣紧鼓地对接国家「十五五」规划。「十五五」规划纲要特别提到要推动港口、机场及跨境交通的协同发展。要从金融联动发展，在航运及跨境建设上，会小心做好调研、规划，而「港深西部铁路」洪水桥段至前海段的规划，正正有所提及，特区五年规划有好的任务及指标，产生积极对接作用。香港将利用自身作为国际超级枢纽的所长，与大湾区内地城市如东莞、珠海等进行「错位发展、优势互补」，共同助力国家建设「民航强国」的战略。



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