油价飙升｜航运成本急增 中小企及民生受影响 议员冀政府为揾食车提供燃油补贴

近期，中东局势升温，霍尔木兹海峡航运受阻，加上国际燃油价格持续高企，引发的连锁效应正冲击本港航运、商界及旅游等各个行业。航运交通界立法会议员林铭锋指出，因应霍尔木兹海峡被封，红海局势紧张，许多航运公司被迫绕道非洲好望角前往欧洲或北非，导致航程增加15至20天，加上油价飙升，一个单航次的燃油费用便增加20万至30万美元，部分大型船公司每个货柜的运费已增加1500至2000美元，战争保险费用亦因此而飙升了约10倍。此外，船员若需经过高危区域，其工资亦需相应提高，最终急升的成本最终会逐步转嫁至中小企或消费者。

林铭锋提到，的士、小巴等公共交通工具的票价受政府监管，无法即时将增加的燃油成本转嫁给乘客，希望政府可考虑提供燃油补贴，同时调低私家车燃油税，以减轻驾车代步市民的负担。

商界压力沉重 中小企硬食成本

商界立法会议员、香港总商会亚洲、非洲及中东委员会前主席林伟全表示，许多原先采用海运的高增值或具时效性的货品，现时被迫转用成本高昂的空运，企业只能「硬食」增加的成本，对中小企有所影响。他强调，香港企业非常重视合约精神，已落单的货因成本上涨而导致亏损，仍会先出货，而新订单则会相对调整。

林伟全提到，除了运输费用，油价上涨亦带动石油副产品及原材料价格上升，进一步加重了本地出口企业的生产成本，但又不能转嫁予消费者，情况并不理想。

航空公司加燃油费削弱外游意欲

不少航空公司在下周调高燃油附加费，选委界立法会议员姚柏良指出，燃油附加费调升已开始影响市民的外游意欲，特别是复活节等传统旺季，旅客来港的意欲同样受影响。他指从旅游业界得悉，部分市民选择高铁到内地，旅行社亦停办到中东、北非的长途旅行，对旅游业界造成直接冲击。

在本地民生方面，油价上升亦会影响市民的消费意欲，对「揾食车」的影响尤其重要。姚柏良油公司出现「加快减慢」的问题，希望油公司仍有储备的情况下，能否有节制地加价。他又认为油公司加价后，虽然国际油价有所回落，但油公司仍没有减价，只以优惠价的形式维持，情况并不理想。

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