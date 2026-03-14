油价急升︱厕纸洗洁精都受影响？业界扬言或加价两成 药房职员：加都系商人借口

中东局势紧张，国际油价波动，除了燃料价格外，日用品价格或同样受影响。有药房业界指，因运输成本高昂，厕纸及纸巾等日用品短期内可能加价两成。不过，《星岛头条》记者走访将军澳一带药房，发现尽管业界称加价在即，前线药房似乎未有所闻。

林伟文：厕纸体积大利润细 运输成本占比重高

港九药房总商会理事长林伟文表示，中东局势紧张直接推高燃油价格，而运输成本与油价挂钩，将直接影响业界。他解释，由于厕纸及纸巾体积庞大但利润低，运输费用在成本中占比重较高，现时油价飙升，导致运输成本额外增加，厕纸及纸巾类或将因而加价两成。

林伟文指，除了纸巾，洗洁精等石油副产品同样面临加价压力，但影响并不即时，加价与否视乎战事发展，若燃油价格持续高企甚至进一步攀升，且现有库存消耗完毕，商户或因而加价。不过据他了解，现阶段生产商及批发商普遍持观望态度，未敢率先大幅加价，以免影响销路。

药房：厕纸年年加价 与战争无关

记者走访将军澳一带药房询问情况，发现药房对加价并不知情。药房负责人王先生称并没有收到厕纸或纸巾加价消息，且厕纸是从内地进货，认为即使加价亦与战事无关。他又指，厕纸每年都会加价，形容即使加价亦只是商人的借口。另一药房售货员陈先生亦表示未收到加价消息，对于因伊朗局势导致厕纸加价并不知情。

市民程先生对加价消息感惊讶，但称不会因加价而提前囤货，因平时不一定会到药房购买厕纸，且认为加价消息未必属实。

不过，亦有市民抱持平常心。林先生认为打仗必然导致物价上升，理解运输费用令日用品开支提高，「如果你无燃料，就预咗物价高」，但他强调加价未必纯粹因为战争，亦未必会因此囤货。

记者、摄影：郭文卓