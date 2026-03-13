港铁加薪｜非经理级员工增1.6%至4.8% 表现优异者最高发2.07个月奖金

港铁今日（13日）公布2026年度薪酬调整，非经理级员工基本薪酬加幅介乎1.6%至4.8%。为确保公司整体薪酬福利持续具市场竞争力，吸引及保留人才，公司亦会按业务表现等考虑发放奖金。

根据加薪方案，考绩评核达第3级（工作表现合乎标准，约占全体员工55%）的同事，将获得3.2%的薪酬调升；考绩评核达第4级（工作表现高于标准，约占全体员工35%）的同事，加薪幅度为3.84%；考绩评核达第5级（工作表现杰出，约占全体员工10%）的员工，将享有4.8%的加薪。与此同时，考绩达第3级及以上的员工，可分别额外获得相当于1.4、1.73 及2.07个月薪的一次性特别奖金。

港铁：续以不同渠道保持紧密沟通 关顾员工需要

港铁表示，感谢及肯定员工过去一年的贡献及努力，为公司不同业务范畴作出贡献。公司按照既定及行之有效的薪酬检讨机制，在审慎考虑公司业绩、市场及经济环境、员工贡献等多方面因素后，作出有关调整。

港铁一直有聆听员工代表、工会及员工就薪酬调整幅度的意见及诉求，会继续透过不同渠道保持紧密沟通，关顾员工的需要，携手并肩服务及建设香港，推动城市前行。

香港铁路工会联合会认为，是次加幅贴近市场水平，属可接受范围。卢江球摄

港铁员工年度薪酬增幅与巿场加薪幅度相若

香港铁路工会联合会认为，是次加幅贴近市场水平，属可接受范围。除薪酬调升幅度及发放奖金外，联合会亦提出其他优化诉求，包括优化夜更、特早夜等特殊更份津贴；优化C1医疗计划下的员工医疗福利等。

香港铁路总工会表示，港铁员工年度薪酬增幅介乎3.2%至4.8%，与巿场加薪幅度相若，贴近工会可接受范围。工会期望港铁在薪酬政策、福利制度及劳资沟通机制上，持续与员工保持良好沟通，共同为打造更和谐的劳资关系奠定基础。因应慢性疾病患者比例上升、药物支出成为家庭负担的情况，工会建议公司适时检讨医疗福利，包括研究增加长期病患药物的费用限额。

记者：张琦