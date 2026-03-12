理大研发超声波无创疗法 柏金逊老鼠恢复8成运动功能

柏金逊症、抑郁症等神经及精神疾病，可望有无创治疗新方案。香港理工大学团队研发新一代「全声学脑机接口系统」，以超声波调控大脑。团队实验发现，患柏金逊症的白老鼠经超声调控后，身体运动功能恢复到正常的8成。

「全声学脑机接口系统」可高精度调控深脑区域 减缓柏金逊症症状

柏金逊症是常见的脑退化疾病，患者会出现手震、动作迟缓、肌肉僵硬等症状。「全声学脑机接口系统」包含超过128个独立阵元的经颅稀疏超声阵列，配合定制驱动系统，可实现每通道独立控制和声场精确操控。另通过动态聚焦与波束定位技术，空间分辨率可精细至4毫米以内，能够对深脑区域进行高精度调控，减缓柏金逊症症状。

理大生物医学工程学系教授孙雷表示，系统超声聚焦在一点上，能够非常精确地进行神经调控，突破现时常见两大脑机接口技术的局限，「一类是侵入性的，一类是非侵入性的。侵入性的要开颅植入一些电极，虽然它信号进度比较好，但是它有风险。非侵入现在的技术还是信号的，主要是电的，信号的进度和传递深度都有限。」

研究成果已发表于《美国国家科学院院刊》（PNAS）、《自然通讯》（Nature Communications）、《细胞报告》（Cell Reports）等国际学术期刊。团队相信，若技术成功应用，治疗成本将低于深脑刺激疗法（DBS）。

团队已分别与上海华山医院、南方医科大学珠江医院合作临床研究；下一阶段计划招募100名柏金逊症患者，验证超声波技术的安全与疗效。团队期望与香港的医院合作进行临床研究，研发更轻便的家用医疗装置，让患者日后可在家中进行持续治疗。



除了柏金逊症，团队亦正研究以经颅超声神经调控技术，协助治疗抑郁症、进行体重控制和睡眠调节等。