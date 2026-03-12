Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

简朴房｜改装费用惹关注 测量师学会料核证费$1.5万 房屋局：单位毋须「豪装」

更新时间：19:34 2026-03-12 HKT
发布时间：19:34 2026-03-12 HKT

简朴房制度已于本月1日推行，房屋局局长何永贤今日（12日）在社交平台发帖，指虽然前后有48个月的过渡时间，但及早了解改装要求，对有关费用及早预算，将来申请认证为「简朴房」自然更水到渠成。

业界关注费用 政府强调非要求「豪装」

何永贤指，房屋局副局长戴尚诚在周二（10日）联同香港测量师学会副会长谢志坚及团队，早前到深水埗举行简介会，向区议员、地产代理、专业学会及业主解说。会上不少业主与代理均关注相关费用，戴尚诚强调，政府并无要求业主「豪装」单位，仅要求提供合理、安全的居住环境，符合《简朴房条例》基本规定即可。

测量师学会：一个单位核证费约1.5万

对于现场有地产代理业界人士查询专业人士的核证费用，谢志坚回应指，学会估算一个楼宇单位的起始核证费用约为1.5万元。他补充，一个楼宇单位通常有3至4个「简朴房」，故该费用已包含上述房间的核证，但「当然每一个服务的内容可能会有不同」。

