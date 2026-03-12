政府嘉许百名优秀公仆 海关总关员忆剿贩毒集团 机电署义工队上门为长者换灯泡「贴地」助人

公务员事务局局长嘉许状暨公务员义工嘉许状颁发典礼，今日（12日）下午在政府总部举行。获颁「公务员事务局局长嘉许状」的海关总关员黄志明1991年入职，曾成功将一依托咪酯贩毒集团及供应链连根拔起。他忆述，当初由线索入手，一步步追踪储存点、售卖渠道，到最后锁定买家，过程艰巨，「我和队员连续多日通宵看闭路电视影像，安排人手跟踪、搜集及分析证据。 虽然我们当时筋疲力尽，好累好累，但我们仍继续全力以赴，因为心里只想早一日成功打击，就早一日对社会少一个祸害。」

100人获颁「公务员事务局局长嘉许状」

「公务员事务局局长嘉许状」表扬连续五年或以上工作表现优秀的公务员，遴选过程非常严谨，人员由常任秘书长、部门首长或职系首长提名后，再由评审委员会审议，最后由公务员事务局局长决定获嘉许人员名单。今日有100人获颁这项殊荣。

黄志明：得奖不单属个人荣誉 更是部门获香港市民认同成果

作为公务员「佼佼者」，黄志明形容得奖不单属个人荣誉，更是部门获香港市民认同的成果。他指，市民对公务员期望越来越高，个人心得是要细心、可靠、专业、与时并进，也要以民为本，「服务市民不单是要完成任务，要用心聆听市民需求，灵活应变，才帮到大家解决问题」。至于如何看政府冒牌水事件、安全带新例风波，他说明白社会非常关注，而政府和部门有完善机制，处理公务员表现或操守问题，「我相信只要大家继续以民为本，做好本分，公务员的形象和服务质素，一定会更好。」

黄志明又寄语：「我想和同事分享的是，无论在哪个工作岗位，只要认真、用心服务，每个公务员都可以拥有一份改变的力量。对于市民来说，我希望我的分享可以鼓励大家一起为香港努力，令香港变得更好。」

天文台高级科学主任黄伟健获嘉许

天文台高级科学主任（预报拓展）黄伟健，亦获「公务员事务局局长嘉许状」。他1997年入职，目前负责发展针对暴雨及恶劣天气的临近预报技术，及管理临近预报系统运作。

近年天气变幻莫测，社会对天文台天气预报「有赞有弹」。黄伟健坦言，极端天气次数及随机性增加，不时遇到预报与实际有落差的情况，「香港虽然地方小，但我们地形复杂，有山、有城市、有郊野公园、有复杂的海岸线，所以很多时明白市民看到我们发出暴雨警告信号，但可能觉得雨势和想像有点落差。以前预报难做 ，现在更加难做，将来仲更加难做。」

他说，天文台会透过最新科技、大数据、人工智能、推动国际合作等提升预报技巧；亦会藉特别天气提示、撰写「天气随笔」、「气象冷知识」向公众发放消息，虚心聆听反馈，改善预报水平。

机电工程署康乐会义工队获颁「优良义工服务奖」

典礼同时颁发「公务员义工嘉许状」，予13支团队及435人，表扬在参与或推动义工服务方面有卓越表现及贡献的部门义工队及人员。

获颁「优良义工服务奖」的机电工程署康乐会义工队，现有约140名成员。队伍结合关爱队的地区网络，自2024年9月起筹办「黄大仙区更换环保 LED 灯泡关爱行动计划」，与黄大仙关爱队定期探访区内长者户，上门为长者更换LED节能灯泡，并提供用电安全及节能建议。义工队与关爱队合作至今，已探访东头邨、东汇邨、黄大仙上邨、乐富邨及竹园北邨约80户长者，服务时数超过400小时。

活动队长、机电工程署署任高级督察陈文德认为，义工服务较灵活、「贴地」帮助市民，忆述曾运用自身专长，为一名屋内有很多杂物的长者提供用电建议，让该名长者有安全舒适的生活环境。

惩教署爱群义工团获颁「优良义工服务奖」

获颁「优良义工服务奖」的惩教署爱群义工团于2010年成立，现有约6000名义工。「『以生命改变生命』流浪犬领养之旅」为义工团辖下警卫犬队分队的特色义工服务，团队与非牟利动物福利机构合作，由受过专业培训的义工为流浪犬提供基础社交礼仪及基本服从训练，提高牠们被领养的机会。义工团更邀请青少年团体参与，教授基本犬只训练技巧，并参与犬只训练。

警卫犬队义工分队的联络人、惩教署一级惩教助理徐文龙，参与义务工作超过10年，负责统筹计划及动员工作。他表示，最难忘见到一些流浪犬由「甚么都不懂」，经训练后学习服从和社交礼仪，成功找到一个家。他又说，在纪律部队时的应变能力，亦能够应用于义工活动。

记者：萧博禧

摄影：叶伟豪

