骗案｜网民收追数电话 能准确讲出个资 唔还钱恐吓淋红油 警察提醒勿对话太久免骗徒做一件事

【骗案/收数/追债】骗案手法层出不穷，但其实万变不离其宗，利用人们「恐惧」的心理作案。有网民在社交平台发文，指收到收数公司电话，表示「帮公司收几万蚊」，更在来电中可以说出网民的中文全名、地址及身份证号码，当网民扬言报警时，更被骗徒恐吓「淋红油」。

骗徒冒认收数公司追数 掌握个人资料恐吓淋红油

该网民在社交平台发文，指自己早前接获骗徒电话，指骗徒自称「帮公司收几万蚊」，要求该网民即时处理有关的欠款，对话中准确说出网民的中文全名、地址及身份证号码。骗徒更向网民提供两个处理欠款的方法，一、「落楼下见，畀单我，即时处理」；二、⁠「Ｗhatsapp 我过数资料，即时处理」，当网民要求报警时，骗徒威胁要「淋红油」，然后收线。

对话内容有板有眼 警察教路勿担心上门追数

网民分析骗徒的对话，认为「有文有路」，对话内容似背稿，但讲法似银行的流程，唯一的破绽是「讲唔出边间公司委托收数」。其后，他到警署报案，并引述警员的说法，指该种骗案近期很流行，并叮嘱网民切勿与骗案「有咁多对话」，以免被对方偷声，再利用AI制作假音频，从而向家人落手。警员又指即使真的有欠款被收数公司上门追数，也可以「即时报999 叫军装帮手」。

骗案普及网民亦曾收来电 奇招吓走骗徒

网民也对有关的骗案议论纷纷，有网民称亦曾收过有关的骗案，声言「你知我住边嫁，我紥行人等你」，对方听到后立刻收线，也有网民以粗言秽语回应，待对方收线后，再「炸佢电话」，到最后对方直接将电话接驳至留言信箱。

收电话勿惊慌 警方教4招应对

警方制作的《警声百二秒》，亦有制作相关骗案的内容，当中有提到如何防范借贷骗案。

要保持怀疑态度，不要轻信陌生来电／短讯

即使对方说出你的姓名、身份证号码、地址，也不代表对方是合法贷款机构或收数公司。这些资料可能被非法取得；

不要急于付款，尤其是对方要求用私人账户、FPS、转数快、现金或非正规方式。

要求对方提供债权公司名称、地址、欠款明细与合法文件

真正的贷款机构若委托收数公司追债，根据监管守则，必须先发出书面通知，列明欠款金额、拖欠时间、追债费用、联络方式等。私人电话／短讯／WhatsApp 不足为合法证明。

查阅个人信贷纪录／与原贷款机构核实

如果你不清楚自己是否真的欠债，可向信贷资料公司或贷款机构查询信用报告与缴款记录，查看是否有欠款纪录。

勿让恐吓与压力迫使你草率付款

骗徒可能使用威吓、恐吓、粗言秽语、甚至声称要上门、泄漏个人资料等手段。合法追债公司不会用暴力、恐吓或高压手段。若一接电话就被恐吓，应提高警觉。

保存通话与讯息记录，必要时录音或截图

若怀疑对方是骗徒，可保存来电号码、通话记录、短讯、WhatsApp 对话、要求付款的账号资料等，作为后续报案或投诉证据。