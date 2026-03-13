Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油价急升︱航空公司齐加燃油附加费 大湾区航空去日本加至$290 即睇CX／UO／HX／GBA新收费

更新时间：17:30 2026-03-13 HKT
发布时间：17:30 2026-03-13 HKT

伊朗局势持续不稳，导致国际油价急升，飞机航空燃料同样受牵连。继香港航空（Hong Kong Airlines）日前宣布今日（12日）起上调客运燃油附加费，国泰航空（Cathay Pacific）亦于今日宣布将于下周三（18日）起，调整客运燃油附加费，短中长途航空均加价一倍，短途加至290元、长途加至1164元；国泰旗下的廉航香港快运（HK Express）同样宣布下周三（18日）起上调附加费，香港和其他地区之间的航段倍增至290元。

大湾区航空（GBA）3.18起上调燃油附加费：

大湾区航空将将由2026年3月18日起调整客运燃油附加费。以香港出发的航段为例，相关附加费将调整至港币290元。其他航段将按适用出发地及当地货币安排厘定。

航班出发地 航段 2026年3月17日或之前 2026年3月18日起
香港特别行政区 香港特别行政区和中国内地之间的航段 HKD 165 HKD 165
香港特别行政区和马尔代夫之间的航段 HKD 284 HKD 541
香港特别行政区和其他地区之间的航段 (中国内地及马尔代夫除外) HKD 142 HKD 290
中国内地 中国内地和香港特别行政区之间的航段 CNY 135 CNY 135
日本 日本和香港特别行政区之间的航段 JPY 6500 JPY 6500
马尔代夫 马尔代夫和香港特别行政区之间的航段 USD 36 USD 69
菲律宾 菲律宾和香港特别行政区之间的航段 PHP 386 PHP 386
印尼、马来西亚、泰国、越南 印尼、马来西亚、泰国、越南和香港特别行政区之间的航段 USD 18 USD 37
中国台湾 中国台湾和香港特别行政区之间的航段 USD 18 USD 22
其他 上述未提及的航段 USD 18 USD 37

国泰: 航空燃油价格自3月以来已上涨近倍

国泰表示，受中东局势最新发展影响，航空燃油价格自3月以来已上涨接近一倍。国泰称会定期检视燃油附加费水平，并密切留意航空燃油价格走势。

国泰航空（CX）3.18起上调燃油附加费：

  现收费 新收费 加幅
短途航班 $142 $290 $148（+104%）
中程航班 $264 $541 $277（+105%）
长途航班 $569 $1164 $595（+105%）

香港航空（HX）3.12起上调燃油附加费：

  现收费 新收费 加幅
台湾 $162 $182 $20（+12%）
日本、韩国、泰国及东南亚 $162 $212 $50（+31%）
马尔代夫 $284 $384 $100（+35%）
澳洲及加拿大 $589 $739 $150（+25%）

香港快运（UO）3.18起上调燃油附加费：

香港快运航空回应调整燃油附加费，表示受近期中东局势影响，航空燃油价格显著上升。燃油为航空公司最主要的营运成本之一，其价格波动对整体成本结构带来直接影响。

经审慎评估近期燃油价格走势及整体营运环境后，香港快运将由2026年3月18日起（适用于该日起销售之机票）调整客运燃油附加费。以香港出发的航段为例，相关附加费将调整至港币290元。其他航段将按适用出发地及当地货币安排厘定。

航班出发地 燃油附加费收费额（每一航段） 2026年3月17日或之前 由2026年3月18日起
香港 香港和其他地区之间的航段（中国内地除外） HKD 140 HKD 290
香港和中国内地之间的航段 HKD 165 HKD 165
日本 日本和香港之间的航段 JPY 5000 JPY 5000
南韩 南韩和香港之间的航段 KRW 22000 KRW 22000
中国内地 中国内地和香港之间的航段 CNY 135 CNY 135
中国 - 台湾地区 中国 - 台湾地区和香港之间的航段 TWD 570 TWD 1170
泰国 泰国和香港之间的航段 THB 570 THB 1170
越南 越南和香港之间的航段 USD 18.0 USD 37.1
菲律宾 菲律宾和香港之间的航段 PHP 385 PHP 385
马来西亚 马来西亚和香港之间的航段 MYR 80 MYR 150
  • 燃油附加费会按燃油价格作出调整。
  • 燃油附加费按每位旅客及每一航段计算。
  • 燃油附加费将包含在机票总价格中，并以首程航段的出发地之货币计算。
  • 适用于所有票价种类、常规及奖励机票。
  • 燃油附加费适用于所有旅客，惟2岁以下不占座的幼童除外。

大湾区航空：按既定机制检视燃油附加费水平

大湾区航空回复《星岛头条》查询时表示，会按既定机制检视燃油附加费的水平。如有任何调整，大湾区航空会于官网更新相关资料。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

