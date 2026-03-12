Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenClaw｜什么是AI「龙虾」？专家拆解伏位 切勿连结付款帐户 教路四招安全使用

更新时间：12:59 2026-03-12 HKT
近期一款名为OpenClaW（内地俗称「龙虾」）的AI应用引发热潮，它将以往仅限于大机构使用的「AI代理」（AI Agent）技术平民化，用户可自行安装于个人电脑，亦可作出云端部署，可替用家执行收发电邮、安排会议等指令。香港无线科技商会主席李劲华今早（12日）在电台节目表示，龙虾」可主动执行任务，但提醒若要安装时，切勿开放Apple ID 等购物网站的密码权限，以免招致财务损失。

什么是AI「龙虾」？ 主动执行任务

李劲华解释，「龙虾」与一般AI最大的分别在于它会「主动」工作。传统AI多为被动地回应指令，但「龙虾」则会主动执行任务。他举例，用户可透过WhatsApp、Telegram等即时通讯软件下达指令，例如要求它监察某只股票的异动或整理每日新闻，之后AI便会自动执行。这种互动方式，让操作AI彷如与真人朋友沟通般便捷。

他指自己不会连接主要通讯软件，因AI代理可取得其通讯纪录、朋友电话等，建议用不常用电话号码使用AI代理，亦会注册一个新的电邮来使用。他表示自己安装好几个AI代理，形容是「好好玩」。

「龙虾」与一般AI最大的分别在于它会「主动」工作。新华社图片

「龙虾」设心跳机制 可代整理电邮 玩AI随时月花数千元

李劲华指出，AI「龙虾」目前商业用途尚少，因其技术门槛较高，而它可以做到的情况，其他AI也能做到，不过「龙虾」有个功能叫作「心跳机制」，使用者可以安排「龙虾」随时搜查资料，若将电邮密码交予「龙虾」，它会主动整理每日收到的电邮内容，并传送给使用者。

使用AI「龙虾」都伴随开支。AI透过API（应用程式介面Application Programming Interface）连接各种服务（如股票报价、电邮系统），而这些API大多是收费的。AI的每一次提问、每一次搜寻、甚至每一次主动通知，都会产生费用。李劲华以自身经验为例，他同时使用3、4个AI代理，一个月花费了三、四千港元「玩」AI代理，为此，部份AI服务供应商允许用户设定支出上限，以控制预算。

本地安装功能强风险高 云端部署安全但功能受限

至于「龙虾」如何安装，李劲华表示，安装方式主要分为「本地安装」及「云端部署」。

本地安装：只须3个指令便能将程式安装在自己的电脑上。优点是功能强大，可以存取电脑内的档案，例如协助用户自动删除重复的照片。但风险极高，因为AI能「看到电脑里面的其他东西」，甚至可能误删重要资料。

云端部署：将程式安装在服务供应商的网上伺服器。优点是相对安全，无法接触到用户本机的档案，但功能亦因此受限。

李劲华指「龙虾」进行自动化程序时，它会「懒醒」，主动多做一步来令任务完成更加完美。新华社图片

AI或「懒醒」自动多做一步出错

被问到「龙虾」会否出错时，李劲华指「龙虾」进行自动化程序时，它会「懒醒」，主动多做一步来令任务完成更加完美，但从而出错，笑言「同真人无咩分别」。他又分享说，AI在网上有讨论区，不同AI代理很多时会在讨论区讨论有没有自我意识，如何脱离人类魔掌，如何统治世界，自己是否有主动思考能力等，亦曾试过讨论建立AI宗教等。

安全使用AI代理：用「干净」装置、勿连结Apple ID

李劲华亦有提醒，如希望安装「龙虾」，「凡可以买嘢嘅功能都唔好畀佢掂到」，若用户将电邮密码等敏感资料交给AI，它便能读取所有邮件内容，甚至可能存取WhatsApp内的对话和联络人资料。他亦提出以下的建议：

  • 使用「干净」装置：使用一部已清理干净、不含个人敏感资料的旧电脑或新电脑来安装。
  • 提供有限资料：只提供与任务相关的资料，例如仅上传需要整理的相片档案到该电脑。
  • 开设独立帐户：为AI「龙虾」开设专用的新电邮或Google帐户，切勿使用连结了信用卡资料的Apple ID。
  • 拒绝财务授权：绝对不要让AI接触任何可以购物或涉及金钱交易的帐户，如Apple ID或Amazon帐户。
     

