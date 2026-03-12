五月天演唱会首场突取消 歌迷斥40分钟彩排无诚意：绝对唔收货

人气乐团五月天演唱会香港站首场演出突然取消，新增3月29日「出道日」场次，而24日则改为40分钟的彩排特别场。去年才成为五月天歌迷的梁先生今早(12日)在电台节目中表示，对主办方的安排感到「很失望」，认为直接退款却不提供换场选项，等同剥夺了他今年观看演唱会的机会。

无法换场感失落 斥40分钟彩排无诚意

刚在去年「入坑」的梁先生称，已预计主办方会加开「出道日」的场次，惟对未能安排「票换票」感失落，直言安排令他无法在香港观看五月天演出。

对于主办方提出让受影响观众观看40分钟彩排作为补偿，梁先生直言「绝对不收货」。他解释，来回场馆的交通及进场、散场时间可能长达两、三个小时，却只能观看短短40分钟的彩排，「如果𠮶40分钟系全程唱歌都还好，如果再加啲情感的说话，我觉得接受唔到。」他认为彩排本质上与正式演出不同，缺少与观众的互动，诚意欠奉。他又指出入启德有很多交通安排，政府是否因40分钟的彩排而作出配合，「消费很多人力物力」。

盼获换票非退款 疑主办方「节省开支」取消首场

梁先生亦推测，取消首场演出的原因，可能与门票销情未如理想有关。之前的门票一直卖不完，只是出道日那场门票才被「秒杀」。他忆述，过往五月天演唱会门票多数「秒杀」，但这次情况反常，让他怀疑主办方为「节省开支」而取消首场。

被问及下一步行动，梁先生无奈地表示除了接受退款外别无选择，但他强调最理想的解决方案是「换场」。最后，梁先生直言曾因此事对五月天感到生气，但他最希望的，始终是主办方能提出合理的换票方案，或至少公开、诚实地向所有受影响的歌迷作出交代。

