油价急升｜司机呻加重营运成本 靠熄匙等客悭冷气减开支 冀政府出手解困

社会
更新时间：18:39 2026-03-11 HKT
发布时间：18:39 2026-03-11 HKT

中东地缘政治局势持续紧张，导致国际油价近期急升，本港燃油价格随之走高，对运输业界带来明显冲击。《星岛头条》记者今日（11日）走访观塘一带卸货区及油站，访问多名从事运输业人士，了解油价上涨对其生计及营运的实际影响。

业界叹油价急涨加重营运成本

从事运输行业的张先生表示，近期油价急速上涨，较原来上升约50%。他指加价后入油价格较以往至少增加三分之一，直接加重营运成本。张先生指出，油价大幅上升，但车资花费维持不变，导致收入减少。面对油价持续攀升，他坦言无法控制油价走势，只能从自身入手节省开支，例如等客期间熄匙停车，以及减少使用冷气。他期望政府能够落实具体政策，协助运输业界应对当前困境。

轻型货车司机对油价上升感麻木

驾驶轻型货车的洪先生表示，柴油价格上升后未有特别留意入油价格，但面对持续加价已感到麻木。他透露，现时约每周入油一次，每次油费约900元，较上周增加逾100元。面对油价上涨，洪先生暂时未有具体应对之策。被问及会否选择不合法的油站时，他表明基于安全及维修风险考量，暂不会作此打算。

油价上升对小巴司机暂无影响

荃湾至观塘线红色小巴司机钱先生（化名）回应，油价上升对其未有影响。他解释，现时采用实报实销模式，无需自行承担油费，而入油后累积的积分则归入其个人帐户，变相从中获得额外收益。绿色专线小巴司机陈先生亦表示，油价上涨对其收入未有影响，公司暂时未因油价上升而调整班次及行车时间。

的士司机卢先生指出，其车辆使用石油气，近日留意到气价每升上升约0.2港元，近两周维持在此水平徘徊。他指本周入油价格较上周平均每升贵0.1港元，对收入影响不大，但坦言对生意未来仍有一定影响，希望政府提供补贴支援。被问及会否考虑光顾其他价格较低的油站时，卢先生指石油气价格由供应商统一厘定，各站差异不大，故无意转换油站。

记者：张琦
摄影：卢江球

