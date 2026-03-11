Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港铁｜屯马线及南港岛线月中起加密班次 每周合共增逾60班车( 附详情 )

社会
更新时间：18:14 2026-03-11 HKT
发布时间：18:14 2026-03-11 HKT

港铁公司一直密切监察各铁路线的营运情况，适时因应乘客出行模式及需求作出调整，致力维持高效及舒适和可持续的列车服务。3月中起，屯马线及南港岛线的恒常列车班次均会加密。其中，屯马线将于平日上午非繁忙时间加强服务，而南港岛线则会于周末及公众假期加密班次。两条铁路线每周共增加超过60班车。

屯马线3.16起平日早上非繁忙时间班次加密至6分钟一班车

屯马线柯士甸站与高速铁路（香港段）香港西九龙站无缝连接，鉴于平日上午经屯马线转乘高铁的乘客量，港铁由3月16日（下星期一）起，会将屯马线周一至周五早上非繁忙时间的班次，加密至约6分钟一班车，以应付沿线居民及转乘乘客的需求。

另外，近年南港岛线沿线社区持续发展，为配合沿线人口的增长及出行模式，南港岛线会由3月21日（下星期六）起加密周末及公众假期的班次，大部分时间的列车服务均会有所加强，例如下午会加密至约3至6分钟一班车。港铁会继续监察各铁路线的营运情况、市民出行模式及乘客量，并因应实际需要，适时作出调整。

