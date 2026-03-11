院前中风分流计划｜推行近3个月 52名患者受惠 救治时间平均提早80分钟

中风治疗争分夺秒，每延迟一分钟救治，就有约190万个脑神经细胞坏死。继已在全港推行的「院前中风通报」机制，医管局与消防处去年12月在医管局新界东联网及新界西联网推行首阶段「院前中风分流计划」，经救护初步评估属怀疑患有大血管闭塞的患者，会直接送往所属联网的指定医院。消防处表示，截至本月1日，两联网内有228宗通报，当中52宗分流到指定医院，救治时间平均提早80分钟。

消防处：计划对减死亡率及改善康复有重大突破

中风是本港第四大死因，亦是导致长期残疾的主因。公院去年接收约1.9万宗中风个案，约8成半属缺血性中风，当中1成是大血管阻塞，需在黄金6小时内接受动脉内取栓手术。针对缺血性中风，目前所有公院急症室均可24小时安排提供静脉溶栓治疗；医管局亦有7间医院提供24小时动脉内取栓手术服务。

分流机制去年12月15日推行，至今近3个月。沙田、大埔及北区患者，直接送往威尔斯亲王医院；屯门及元朗区的患者，则直接送往屯门医院。这两所医院，都提供24小时静脉溶栓治疗及24小时动脉内取栓手术服务。

消防处助理处长（救护）郭健民表示，分流计划推行前，救护人员会将所有怀疑中风患者送往原本属区医院，惟手术需不同专科的医护多重评估及准备，若患者送往未具备进行取栓手术条件的医院，医护往往需再次召唤救护车将患者转院，故救护人员的角色至关重要，「若救护人员能够在现场，直接将病人送到指定医院，而这些医院能够提供取栓手术（服务），就可让病人尽早得到最适切的治疗，对减低死亡率及改善康复进度，有重大突破。」

所有前线救护已接受通报及分流培训

分流机制建基于已在全港推行的「院前中风通报机制」，救护人员会向医院预报病人情况及资料，减少急症室医护为病人重复评估程序。而去年1月27日，消防处已采用国际通用的「脑卒中急诊评估及分类转运评分」（FAST-ED），这项评估最高分9分，涵盖面部对称、上肢活动、表达能力等测试，若评分4分或以上，患者会评定为怀疑大血管阻塞，直接分流至指定医院接受治疗。

郭健民提到，所有前线救护已接受通报及分流培训，根据新界东联网及新界西联网的通报及分流数据，救护人员可在无大型医疗器材协助下，识别约6成大血管闭塞患者，表现达国际水平。他形容，分流计划避免重复评估，节省行车、再度调派救护车、交收病人程序的时间，不但让患者治疗更到位，亦使珍贵的救护资源可用于其他需紧急救护服务的人士，「不但惠及病人及其家属，都对医疗体系及社会带来正面影响。」

分流机制运作理想 未显著影响医院承载量

医管局联网服务总监王耀忠表示，分流机制运作理想，亦未显著影响两间医院的承载量。医管局将持续监察机制落实情况，参照新界区经验，于今年有序扩展至九龙及港岛区，目标尽快覆盖全港。

至于会否增加提供动脉内取栓手术服务的公院，王耀忠称，目前7间有提供服务的医院，已有效覆盖全港不同地区，而医管局现时有46名来自放射科、脑神经外科等不同学科的医生，有能力独立进行动脉内血栓移除手术，会持续加强员工培训， 「我们有下一梯队，有20多个受训中的同事。」

新界西医院联网中风科顾问护师周玉兰补充，中风科发展多年，医管局每年都会安排特定护士接受中风科专科训练，「全港急症医院，如果是中风科团队的护士，全部都有相关训练。所以专科护士的人手，一直不是太过紧张。」

记者：萧博禧

摄影：何健勇