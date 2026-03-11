双免疫治疗用于MSI-H晚期大肠癌一线治疗 存活率升至71%

大肠癌是本港第三常见癌症，现时双免疫治疗获医管局药物安全网资助，可作为特定患者的大肠癌晚期二线或以上治疗。香港消化道肿瘤学会表示，生物标记检测有助医生判断治疗方案，其中检测出MSI-H（微卫星不稳定高）或dMMR（错配修复缺陷）的晚期大肠癌患者，使用双免疫治疗后，3年疾病无恶化存活率可提高至71%，远高于传统治疗的11%。癌症资讯网慈善基金呼吁，政府及医管局灵活运用资源，确保患者能接受必要的生物标记检测，并尽快扩大资助范围至第一线治疗。

大肠癌新症每年逾5500宗 晚期大肠癌患者五年存活率仅约9%

癌症资讯网慈善基金及香港消化道肿瘤学，今日举办「晚期大肠癌治疗：从精准检测到免疫突破」记者会。癌症资讯网慈善基金主席方嘉仪表示，据衞生防护中心最新数据，每年大肠癌新症逾5500宗，新症男女比例为1.4比1。她指，尽管大肠癌筛查计划普及化，令发病率下降，但大肠癌仍是本港第二大致命癌症，确诊晚期大肠癌患者五年存活率仅约9%，即九成患者于确诊后五年内逝世。

双免疫治疗获资助 倡公院安排病人进行生物标记检测

香港消化道肿瘤学会副会长、肠胃肝脏科专科医生雷诺信指，晚期大肠癌大部分个案未必可进行根治性手术，但患者透过生物标记检测，发现有特定基因突变后，医生可针对患者肿瘤特性，建议患者接受合适治疗方案。他称，双免疫治疗获资助后，公院应更积极安排病人做生物标记检测，「公立医院其实有这些检查，如果见到适合病人，最好就验，因为验了就有多些资料，届时制定治疗方案，一定有很大用处。」

免疫治疗激活免疫细胞「T细胞」攻击肿瘤癌细胞

香港消化道肿瘤学会会长、临床肿瘤科专科医生林嘉安表示，经生物标记检测，有RAS突变或BRAF突变的晚期大肠癌患者，适合化疗结合免疫治疗；MSI-H或dMMR的患者，适合免疫疗法；若没有特定生物标记，仍可采用化疗或其他治疗方法。他提到，免疫治疗可抑制「休眠」信号，激活免疫细胞「T细胞」攻击肿瘤癌细胞，而MSI-H肿瘤会许多新抗原，更易对免疫疗法产生反应，「变相我们拣啱病人用免疫治疗，效果会特别明显。」

记者 萧博禧

