油费急升│ 跨境车走私汽油来港个案上升 海关将加强打击绝不手软

中东局势持续紧张，推高国际油价，海关关长陈子达表示，留意到最近市场上汽油价格有明显升幅，跨境私家车辆由内地偷运大量汽油到港的个案上升，包括利用改装加大的油缸，装入大量价格较便宜的内地燃油来港，再抽出来转到非法油站，强调海关会加强执法，打击相关案件。

提醒切勿因小利铤而走险

陈子达指，由于本港与内地汽油的零售价有明显差距，为有关行为提供经济诱因，海关会大力打击未完税汽油，执法绝不手软，又强调非法转注不单涉及逃税，亦涉及火灾风险，对相关车辆及周边民居可能构成相当大的危机。他指，海关近期已查获多宗相关案件，并对相关车辆采取检取行动，继而会向法庭申请充公车辆，他提醒市民切勿因小利而铤而走险。

关于中东局势对香港运输、贸易往来等方面的影响，陈子达回应指，近期局势确实对本港航运、人员流动等造成影响，但强调香港在「一国两制」下，在物流、贸易各方面具备安全、透明的通关和运输制度，海关会密切留意中东局势对香港海运或空运等会否造成影响，有需要会紧密与业界保持沟通，提供支援。海关亦会继续推出各类优化措施，让来自世界不同业界能安心在港经商，并确保企业在香港经营时能有清晰的成本预算。

业界普遍支持完税标签先导计划

政府早前推出试行完税标签制度，陈子达表示，经过两轮先导计划后，业界普遍支持计划并具备相关推行条件。他指，先导计划的目标是让生产和物流链上每个环节的技术安排，都能契合实际需求，并符合法律要求。至于完税标签制度会否全烟害警示包装同步推出，陈子达说，要留待相关政策局作最终决定，海关会做好完税烟标签制度的技术准备。

密切留意五月天演唱会取消首场事件

另外，关于五月天演唱会取消3月24日、即原定的首场场次，陈子达表示最近有演唱会可能因为公司营运问题，提供不到服务，会密切留意事件，如涉及违反《商品说明条例》，会按个案调查及采取执法行动。

记者：蔡思宇