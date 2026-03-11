天气｜温度过山车？明天最高气温24°C 一区温差达12°C 周五、六最低16 °C 3.20气温高见25 °C

【天气／天文台／HKO／倒春寒】春天已到，天气乍暖还寒。天文台预计，受干燥的东北季候风影响，明日(12日)华南天色良好，日夜温差较大。明天最低气温17度，但最高气温达24度，日夜气温相差7度。据天文台的自动分区天气预报，上水最低气温只有15度，最高气温27度，气温相差更达12度。

天文台又预计一股达强风程度的季候风补充会在星期五至星期六初时影响广东沿岸，周五(13日)及周六(14日)最低及最气温同样只有16度及21度，温差只有5度。

根据天文台的9天天气预测，周五及周六的气温介乎16至21度，离岸及高地间中6级。周日(15日)的最低气温稍为回升，气温上升1度至17度，最高气温则上升2度至23度，风势有所缓和，但离岸间中吹5级风。而下周初至中期该区气温逐渐回升，日间温暖。周一(16日)开始，气温遂步回升，最低气温升到18度，最高气温则有23度，周二(17日)最低气温升一度至19度，最高气温亦有23度。

及到周五(20日)气温升至介20至25度，据天文台的自动分区天气预报，上水、打鼓岭最最高气温更升至27度。

