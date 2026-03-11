油价飙升︱小巴司机收入少收过千 业界临加价压力：加两三毫啲乘客唔觉 议员促政府短期减燃油税应对

中东局势紧张，带动国际油价急升，本港燃油价格亦受影响。有小巴业界表示，现时小巴司机因油价上升，每月收入已减少逾千元，若4月份燃油价格升幅超出可承受范围，业界或被逼加价。有立法会议员建议政府短期内调低燃油税以解燃眉之急，亦有议员提倡设立应急基金，协助业界渡过难关。

司机每月收入减逾千元 业界陷加价两难

公共小巴车主司机协进总会主席张汉华接受《星岛头条》访问表示，近月柴油价格已由每公升约26元涨至逾30元，令柴油小巴司机每更成本增加六、七十元。同时，专用气站的石油气价格亦有约三毫的加幅，使石油气小巴司机每更成本增加约二十多元；若是非专用油站，增幅更增至约4毫，每更成本增约30元，每月收入减少逾千元。他预计，专用气站4月份将再上调气价五、六毫，若由年初计算，加幅至今累计加幅达一元，即司机每更成本增加80元，「司机一个月收入减少两千多元，他们一个月才赚一万多元，比例很高。」

张汉华透露，近期夜间市道欠佳，乘客量不高，燃油加幅对司机的收入影响很大。他坦言处于两难局面，「如果加价，乘客会走，因为竞争很激烈，有地铁、有巴士」。不过他表示，若4月份油价加幅超出可承受范围，业界可能被逼加价。

业界：加两三毫啲乘客唔觉

他又指，即使最终要加价，也不会全部转嫁给消费者，部分过海路线如香港仔往旺角，收费本已是二十多元，加价恐怕会赶客。「如果加价幅度好犀厉嘅话，惊真系冇人搭。有啲线收开五蚊，加两、三毫啲乘客就唔觉，如果系过海线就唔敢加。」

被问到会否希望政府提供支援，张汉华称如果有当然最好，但坦言红色小巴司机属自雇形式，政府难以监察实际收入，相信获资助的机会不大。据他了解，有绿色小巴营运商认为加价程序繁复，希望政府设立燃油附加费以增加收入。

政府出手等同「贴钱畀司机」？ 议员：羊毛出在羊身上

实政圆桌立法会议员庄豪锋表示，目前受油价影响最大的是商用车，甚至商用轮船，指近日的升幅急剧，对日常运营压力很大。他认为政府应出手帮忙渡过难关，推出应急基金协助商用车司机和商用船营运者。他相信这段高油价时期不会太长，相关纾困措施纯粹属过渡性，只需维持至油价回落。

至于社会会否对「贴钱畀司机」感到反感，庄豪锋预计阻力不会太大，形容「羊毛出在羊身上」，倘不协助，燃油成本最终会转嫁市民，导致即时加价。长久而言，他认为政府应推出更多措施鼓励商用车转为电动车，有助减低未来油价波动对司机及营运商造成的影响。

议员建议短期性调低燃油税

民建联立法会议员何俊贤认为，政府必须确保能源供应资讯透明，让市民和业界了解香港的燃油库存是否足够。若库存充足，油商不应有太大加价空间，避免市场出现恐慌。他表示，船趸等二手油商或会乘机加价，但市民无从得知资讯或加价是否合理，强调政府在资讯流通方面要据实和透明，消除业界和市民的疑虑。同时，他关注本港渔船用油及倚赖原油供应的行业已受加价影响，冀政府研究油价上升是库存问题、还是其他生产成本因素所致。

对于短期纾困措施，何俊贤建议政府可考虑适度调整燃油税。他指香港燃油税项颇贵，在目前经济环境下，若政府能在短期内调低燃油税，可应付短期影响。他解释，燃油税原意是控制车辆数量，但现时问题已影响市民生活成本，认为政府可做短期性调整。长远而言，他认为香港应推动燃油供应多元化，并加强新能源开发。

记者：郭文卓