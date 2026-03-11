油价︱内地汽油加价 多地油站「售罄」排长龙 李耀培：点都平过香港 车主或更频繁北上入油

中东局势持续不稳，伊朗境内多处石油设施更遭空袭，加上霍尔木兹海峡航运受阻，令国际油价急升。香港也无法幸免，今早（11日）特级无铅汽油牌价已升至每公升32.89元，不少驾车人士日前受访时直言会「北上入油」，减轻负担。不过，港人的如意算盘未必打得响，国家发改委宣布上调油价，95及98汽油每公升上调0.55元和0.58元人民币，令内地出现「入油潮」，例如广州多地油站大排长龙、甚至有汽油一度售罄。

内地油价急升致入油潮 司机：油站挤都挤不进去

有内地网民在小红书发文，指油价即将大涨，（广州）黄埔街坊纷纷排队加油，「有油站92都卖完，只能加95汽油」；有个别油站两款都直接售罄，要到翌日才有汽油供应。亦有上海网民发帖，叹称「加油站挤都挤不进去、排了快半小时才进到油站」，形容升幅是「4年来最大加幅」。

李耀培：商用车无得北上 被迫硬食挨贵油

中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培向《星岛头条》表示，即使内地油价有升幅，也无阻港人北上入油，甚至会更频密。他坦言「香港加得仲贵」，内地油价仍是香港的三分一，车主可能以前两、三星期才上去一次，现时则或「每个礼拜都上去入油」。不过，他认为这其实对于要被迫在香港入油的运输业商用车「好唔公平」，指私家车可选择北上入平价油，但货车司机、物流运输商用车「无得走上去入，只能够硬食挨贵油」。

促政府出手宽减油税稳定油价 维护民生所需

他直言，商用车多数是入柴油（Diesel ），而柴油在香港不用缴税，但每公升逾30元的高价已媲美汽油，形容是不合理。李耀培认为对油公司监管不足，价格也不透明，担心巴士、小巴、船、的士、物流公司会因为石油气和柴油价格上升而加价，将成本转嫁至消费者。

他亦促请政府出手维护民生所需，短期内可暂时宽减两、三元油税以稳定油价；长期则可管制「加油站利润」，使油价更透明，「唔系要你（油公司）做蚀本生意，但要公平公正」。

翻查资料，政府就汽油征收的汽油税税率自1998年以来一直维持为每升6.06元，欧盟五期柴油目前的税率则为零。根据消委会油价资讯通，3月11日每公升特级无铅汽油牌价32.89元；每公升柴油牌价30.87元。

以特级无铅汽油为例，各间油公司在上月底至今日，扣除门市折扣及燃油税，每公升价钱增幅达三至五成，加德士和埃索分别高达25.43元和24.73元。

记者：陈俊豪