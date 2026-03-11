黎智英欺诈科技园案上诉得直撤销定罪 律政司决定不上诉

前壹传媒集团创办人黎智英及行政总监黄伟强违反租契，隐瞒力高顾问公司违规使用将军澳工业邨的苹果大楼多年。2人经审讯后原被裁定2项欺诈罪成，黎智英判囚5年9个月，罚款200万元及被取消担任公司管理层等资格8年，黄伟强则判囚21个月。2人不服，上诉庭指被告没有责任披露违约，上月底裁定2人上诉得直，撤销定罪搁置判刑。政府发言人今回复查询指律政司不会采取进一步的法律行动。

政府：黎智英公器私用应受谴责

政府发言人回复指上诉庭判决中，明确指出黎智英的私人公司力高顾问有限公司占用及使用将军澳工业邨苹果大楼；而苹果印刷有限公司则违反了租赁文件的条款。上诉庭判案书和原审法官裁决均清楚指出相关租赁条款有明文规定，除非获得香港科技园公司批准，否则苹果大楼仅可用于出版印刷业务，而且不得容许第三方占用。但在过去长达20多年的时间，在香港科技园公司不知情下，苹果印刷一直容许力高占用及使用苹果大楼，为黎智英及其家族处理私人事务，黎智英一直滥用香港特区宝贵的公共资源。



政府发言人又指虽然上诉庭认为在本案的事实背景下，违约行为未达到欺诈罪的刑事定罪门槛，但仍然无改黎智英长期公器私用这客观事实，应该备受谴责。惟经综合考虑所有相关因素后，律政司不会就本案采取进一步的法律行动。

黎智英虽在科技园欺诈案上诉得直，但仍就勾结外国势力案须服刑20年。

黄伟强。资料图片

壹传媒大楼。资料图片

案件编号：CACC223/2022

法庭记者：陈子豪