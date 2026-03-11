亚太区智慧海关会议揭幕逾200人参加 陈子达：香港已推智慧海关架构 积极投资人工智能

香港海关以世界海关组织亚太区副主席的身份，今日（11日）起举办一连3日的亚太区智慧海关会议。这是香港海关首次举办以智慧海关为主题的大型亚太区会议，与会者超过200人，来自33个不同国家和地区，代表世界海关组织、世界各地的海关机构以及创新科技界。会议期间将举行多场专题演讲与讨论，促进各方在智慧海关领域的经验与典范实务的交流。

海关关长陈子达于开幕典礼致辞时表示，智慧海关的发展一直是推动科技演进的重要力量，秉持着对智慧城市愿景的信心，香港海关已推出智慧海关架构，积极投资人工智能、区块链、云端运算及大数据分析，以把握更大的合作机遇，并探索未来经济发展的潜力。

海关举办一连三日亚太区智慧海关会议开幕仪式。

陈子达于开幕典礼上致辞。

陈子达指，香港海关积极投资人工智能、区块链、云端运算及大数据分析，以把握更大的合作机遇。

前线人员专业知识与经验不可或缺

陈子达指，全球各地的海关机关正面对前所未有的转变，旅客及货物流量大幅增加。在应用颠覆性科技协助日常工作时，海关前线人员的专业知识与经验仍然是不可或缺的，能引领科技朝正确方向发展。他们现时结合丰富经验、先进设备、人工智能及数据分析，提升不同范畴的风险甄别及通关效率。

他表示，海关去年开发的「亚太区海关电子验证平台」（ValidAP），是一个应用区块链技术的电子文件验证平台，助力香港以及亚太区域的物流及经贸发展，以及加强数字化和无纸化。平台已获亚太区广泛认可，目前正与多个成员进行探讨，深化亚太区贸易生态系统中各关键要素，包括物流、金融及资本链等。

记者：蔡思宇

摄影：卢江球

