Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚太区智慧海关会议揭幕逾200人参加 陈子达：香港已推智慧海关架构 积极投资人工智能

社会
更新时间：11:22 2026-03-11 HKT
发布时间：11:22 2026-03-11 HKT

香港海关以世界海关组织亚太区副主席的身份，今日（11日）起举办一连3日的亚太区智慧海关会议。这是香港海关首次举办以智慧海关为主题的大型亚太区会议，与会者超过200人，来自33个不同国家和地区，代表世界海关组织、世界各地的海关机构以及创新科技界。会议期间将举行多场专题演讲与讨论，促进各方在智慧海关领域的经验与典范实务的交流。

海关关长陈子达于开幕典礼致辞时表示，智慧海关的发展一直是推动科技演进的重要力量，秉持着对智慧城市愿景的信心，香港海关已推出智慧海关架构，积极投资人工智能、区块链、云端运算及大数据分析，以把握更大的合作机遇，并探索未来经济发展的潜力。

海关举办一连三日亚太区智慧海关会议开幕仪式。
海关举办一连三日亚太区智慧海关会议开幕仪式。
陈子达于开幕典礼上致辞。
陈子达于开幕典礼上致辞。
陈子达指，香港海关积极投资人工智能、区块链、云端运算及大数据分析，以把握更大的合作机遇。
陈子达指，香港海关积极投资人工智能、区块链、云端运算及大数据分析，以把握更大的合作机遇。

前线人员专业知识与经验不可或缺

陈子达指，全球各地的海关机关正面对前所未有的转变，旅客及货物流量大幅增加。在应用颠覆性科技协助日常工作时，海关前线人员的专业知识与经验仍然是不可或缺的，能引领科技朝正确方向发展。他们现时结合丰富经验、先进设备、人工智能及数据分析，提升不同范畴的风险甄别及通关效率。

他表示，海关去年开发的「亚太区海关电子验证平台」（ValidAP），是一个应用区块链技术的电子文件验证平台，助力香港以及亚太区域的物流及经贸发展，以及加强数字化和无纸化。平台已获亚太区广泛认可，目前正与多个成员进行探讨，深化亚太区贸易生态系统中各关键要素，包括物流、金融及资本链等。 

记者：蔡思宇

摄影：卢江球
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
18小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
16小时前
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
影视圈
13小时前
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
22小时前
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
00:09
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
即时中国
2026-03-09 19:10 HKT
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:27
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
1小时前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
18小时前
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
饮食
16小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
22小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
2小时前