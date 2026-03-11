廉署3.16起展开周年民意调查 选出1500名受访者了解市民对反贪工作意见



廉政公署将于周一(16日)展开新一轮周年民意调查，了解市民对廉洁社会的态度及贪污课题的认知。

廉署发言人表示，反贪政策必须因时制宜，民意调查有助廉署更准确掌握公众对廉洁和反贪工作的最新意见及认知，协助廉署制定适切反贪策略，进一步强化成效，令反贪工作更到位、更符合社会所需。廉署呼吁参与调查的市民积极表达意见。

民意调查会于3月16日至5月期间进行。由廉署委托的独立专业研究机构，以随机抽样方式选出约1,500名年龄介乎15至74岁的居港人士进行访问。

获选住户将收到由廉署发出的通知函件。访问员将持有由廉署发出的委任信及研究机构工作证，于上午10时至晚上9时45分期间，穿著研究机构制服到访住户，进行10至15分钟简单面对面访问。获选住户亦可致电研究机构或廉署安排合适时间访问。

廉署和研究公司收集的所有个人资料及意见只用作综合分析，绝不会向其他政府部门或机构披露，已填写的问卷亦会在民意调查完成后销毁。

有关周年民意调查的详细资料已上载廉署网站。公众若有任何查询，可在民意调查期间，每日早上10时至晚上10时致电廉署民调查询热线2826 3267。

