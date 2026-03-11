离岛渡轮加价 区议员叹居民硬食加幅 长者出行成本暴增数倍或「被困孤岛」

运输署早前建议6条离岛渡轮航线下月起调整票价，部分航线加幅为12.5%。其中，中环来往长洲平日普通船成人单程由14.8元加至16.7元，高速船则加至32.9元，加幅逾一成二，中环来往榕树湾等多条航线亦加价。离岛区议员刘展鹏今早（11日）在商台节目表示，离岛居民本身没有其他交通选择，要「硬食」加幅，又提到下月起长者2元交通优惠将变成「2元两折」，长者居民出行成本上升数倍，形容他们随时「被困孤岛」。

加价频密兼加幅高 居民「无得拣」只能硬食

刘展鹏指，居民普遍不认同如此高昂及频密的加价。他忆述，这六条离岛渡轮航线在2023年已经加过一次价，当时的加幅由3.9%至19%不等，其中坪洲航线的加幅更高达19%。事隔不足两年，营办商再度提出加价申请，最初提出的加幅更高达20%至30%（即居民月票加两成，游客单程票加三成）。

他认为渡轮营办商的策略是「开天杀价，落地还钱」，先提出一个非常高的加幅，即使经过磋商后有所下调，最终的加幅对居民来说仍然难以承受。他表示：「运输署觉得由二、三成的加幅压低至现时的8%及13%（即居民票加约8%，单程票加约13%）已经大幅压低，但对居民来说，这依然是个很难接受的加幅。」

刘展鹏强调，离岛居民与市区居民不同，他们没有其他交通工具选择。「市区居民觉得地铁贵，可以搭巴士；巴士贵，可以搭小巴。但离岛居民要出市区，唯一的选择就是渡轮，他们是『焗住要俾』。」渡轮本已是所有公共交通工具中成本最高的一种，如今再度加价，对居民的生活成本造成沉重负担。

长者遭双重夹击 出行成本倍增恐成「孤岛」

下月1日起，长者及合资格残疾人士的2元乘车优惠将改为「2元两折」，刘展鹏对离岛长者的处境表示深切忧虑。他指出，长者们将面临双重打击，既要承受渡轮本身票价的增加，又要面对乘车优惠的变相削减，令他们的出行成本「倍增」。

他提到现时离岛的社区生态，许多年轻人因工作关系已搬离离岛，始终交通时间及成本太高，剩下不少老人家留守。过去，可能是年轻家庭考虑到入岛的交通成本高昂，一家四口来回可能需数百元船费，而选择由长者到市区与家人相聚。但如今，长者自身的出行成本也急剧上升。

刘展鹏举例，在假日高峰期，长者的单程船费可能由现时的2元，增加至9元多，加幅高达三、四倍。他担心地说：「老人家没有收入，可能仅仅依靠每月几千元的长者生活津贴。如果出行成本大幅增加，他们可能会选择更多地留在岛上，我们担心这会否令他们『被困孤岛』，与社会及家庭的联系减少。」

营办商亦有经营困难 惟政府应检讨政策

刘展鹏亦坦言，理解船公司的经营压力。他提到，现时的渡轮航线基本上没有其他营办商愿意承接，若现有公司停止营运，将对居民造成更大影响。船公司方面反映，疫情期间无法加价，积压了数年的成本升幅；同时，受地缘政治影响，燃油价格持续上升，加上员工已两年未获加薪，面临人手流失问题，经营确实有困难。

然而，他认为政府在审批加价及制订政策时，应有更周全的考虑。他与多位区议员同事已在区议会会议上，向运输署官员提出对长者交通优惠变动的关注，并认为政府应检视对离岛这些特殊地区的政策。他指：「所谓的『长车短搭』、滥用2元优惠的情况，其实在外岛的长者身上并不存在。他们搭船是唯一选择，但最后惩罚得最重的却是他们。」刘展鹏认为，政府在「2元两折」的政策上，绝对有检讨空间，应考虑为离岛区居民提供特殊安排。他提到，运输署已承诺会将意见带回政策局沟通。

刘展鹏亦提醒，渡轮票价持续上涨，不仅影响居民，长远更会打击依赖游客的离岛本土经济。他直言，船公司近年亦承认游客量及乘客量有下跌趋势。「当船票加价，自然就少了人愿意到外岛游玩。」

他直接比较指：「同样由中环出发，去罗湖用八达通是52.2元，但去长洲已要48.6元，去坪洲更要50多元。那我为何不选择北上消费呢？」他认为，渡轮票价的价值不单在于居民出行，更关乎海岛旅游及本地经济发展，政府及营办商必须审慎平衡各方利益。