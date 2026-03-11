新闻追击｜战火波及杜拜等中东城市 移英港人留学生怕战祸「挨贵飞」直航返港

中东战火影响国际航空交通，其中英国和欧洲航线一直以杜拜等中东城市作为转机地点，《星岛》近日追查发现，不少在英国等地留学、打算在下月复活节或暑假返港的学生，纷纷购买直航航班避开战乱之地，亦有移民英国后返港探亲的人士购买直航航班前往英国，惟近期直航航班机票大涨价，例如由伦敦单程返港的直航机票叫价约2.1万港元，比早前的8000至9000港元高逾一倍，若战火未能在短期内平息，大批香港留学生势要「挨贵飞」。

伦敦单程返港直航机票叫价达2.1万港元

《星岛》记者昨在机票网站发现，下周并非长假期，但由伦敦单程返港的直航机票叫价高达2.1万港元，似不寻常。旅游情报网站Flyday.hk创办人Herman接受《星岛》访问时表示，英国伦敦每日有5至6班机飞往香港，以往「Last Minute 机票」直飞大约是8000至9000港元左右，故此目前的价格甚高，至于其他欧洲冷门城市例如罗马、法兰克福等直航机票价格升幅只会更高，甚至机位早就售罄。

本月1日至9日 香港国际机场共98航班取消

目前中东主要有3间航空公司有航班飞往香港，分别是卡塔尔航空、阿联酋航空及阿提哈德航空。其中，阿联酋领空维持有限度开放，持续有零星航班从杜拜返港，卡塔尔截自昨日仍未开放领空，仍逐日等待当地官方发布最新消息。机管局回复查询时亦表示，受中东局势影响，由本月1日至前日(9日)，香港国际机场共有98班航班取消，以及9班航班延误。

Herman指出，目前仍可预订中东转机航班，价钱变化不大，但最终很大机会无法起飞，「飞到系Bonus」；至于欧洲直航香港机票，本月价格比上月大升一倍。他解释，票价上升主要分为两部分，首先是中东航线未明朗，令相对稳定的直航机位供不应求，「你无得拣，票价自然贵；因此相对地4月、5月机票只升约10%至20%，因为尚有时间，消费者仲有得谂，究竟拣中东赌一赌，定系索性拣直飞」。

另一原因是油价。Herman说，一来中东战火本身令国际油价波动，二来客机要避开战区，绕路令飞行时间变长，相应地每一程机的耗油量增加，「香港以前来往欧洲最有效率的航线是经俄罗斯领空，当时由香港到欧洲最快仅需10至11小时，俄乌战火爆发后航班往南改飞伊朗、伊拉克。现时，航线因中东战火进一步被压缩至相对狭窄的高加索通道，或再往南面经沙特阿拉伯，令欧洲航班飞行时数普遍长达逾15小时，对航空公司造成燃油及人手成本压力。」

由于中东局势不稳，加上复活节将至，将有不少留学生回港，Herman相信本来倾向选择较便宜机票的留学生，会放弃以往经中东转机而改为直航，或是在中东以外地点转机，例如土耳其伊斯坦堡可能成为转飞首选，或经北京、上海转机。

在英国留学的20岁姓陈青年表示，已多次经杜拜往返英国和香港，近日原本打算近期预订暑假期间的返港机票，不料杜拜亦遭受炮火袭击，故此会购买直航机票，「贵几千都无办法」。

移英港人回港挨贵飞 买迟两日贵$2500

移居英国曼城的港人阿辉表示，由于要在本月中返港从事短期工作，上月28日在网上查看机票，不料当日中东发生战争，担心经杜拜或卡塔尔返港有危险，决定购买曼城往香港直航航班，「当时直航来回机票大约10500港元，谂住睇定啲先，但过了2日票价涨至13000港元，更剩下最后一张机票，于是立即购买」。他又指，明年与妻子和两名年幼女儿举家返港探亲时，会视乎中东局势再决定购买直航或中转航班。

父母从香港移民英国、在英国出生、持有香港身份证的40多岁「BBC」(英国出生中国人)李先生表示，过往曾经杜拜往返英国和香港，今次则购买伦敦经北京前往香港的中国航空航班，将于5月中出发。他解释，早前幸运地抢购了国航推出的限量特别优惠，仅花328英磅（约3451港元）购得来回机票，便宜了六至七成，于是没有选择经杜拜中转的航班，可说是走运。

记者：赵克平