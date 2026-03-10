投委会推全新反投资骗案游戏体验 模拟多种真实情境提升公众防骗意识

投资者及理财教育委员会今日（10日）于理财教育体验馆，举行「投资者及理财教育奖2025颁奖典礼暨投资游戏启动礼」。这项活动彰显投委会协助公众防范投资骗案的坚定承诺，亦标志投委会数码转型、持续推动创新，以及提升市民理财能力方面的重要里程碑。

「投委会投资游戏」模拟真实骗案

典礼上，投委会理财教育体验馆推出全新学习体验「投委会投资游戏」，以互动实用且有趣方式展示投资者及理财教育资讯，并提高公众防骗意识。「投委会投资游戏」模拟多种真实投资骗案情境，包括虚假投资贴士、标榜高回报的投资产品、社交媒体投资群组，以及人工智能包装的骗案。透过体验游戏，参加者能够学习识别警示讯号、提高防骗意识，并作出有根据的投资决定，从而能够自信和警觉地应对投资骗局。

许正宇（左二）、杜淦堃（右一）、黄天祐（左一）与「投资者及理财教育奖2025」金奖得奖者合照（企业及公共／专业机构及非政府机构）。

（由左至右）投委会总经理李婉秋、警务处处长周一鸣、财经事务及库务局局长许正宇、投委会主席杜淦堃、证监会主席黄天祐及证监会行政总裁梁凤仪于投委会理财教育体验馆主持投委会投资游戏启动礼。

投委会理财教育体验馆推出全新学习体验「投委会投资游戏」，以互动实用且有趣方式展示投资者及理财教育资讯，并提高公众防骗意识。

杜淦堃：展现投委会以科技提升理财能力决心

投委会主席杜淦堃表示，人工智能和第三代互联网正高速发展，带来教人雀跃的机会，亦带来前所未有的挑战，进一步突显投资者及理财教育重要性。现已推出的「投委会投资游戏」，提供学习防范投资骗局的全新体验，展现投委会致力利用科技提升理财能力的决心，赋予公众以警觉与自信去识别及应对投资骗局。投委会衷心感谢持份者一直以来的支持，携手加强投资者及理财教育及提供防骗资源，进一步提升香港各界人士财务健康。

许正宇：政府重视投资者教育工作

财经事务及库务局局长许正宇在致辞时表示，香港作为国际金融中心，维持市场公平、透明及投资者信心是共同责任，而提升公众理财能力和金融防骗意识，正是实现这一目标基石。政府一直高度重视投资者教育工作，并全力支持证监会及辖下投委会推展相关工作。今日齐聚一堂，既是表彰在投资者及理财教育领域作出卓越贡献的机构，更希望进一步凝聚社会各界力量，一起共建财务稳健、具抗逆能力的香港社会。

周一鸣：警方来年采取四大策略打击诈骗

香港警务处处长周一鸣先生亦表示，在2025年诈骗案占整体罪案近一半，总损失额占了整体损失接近一半，达39亿元。每宗案件的平均损失达至70万元，并且超过八成的受害人都是于常用的网上社交媒体平台上被骗。警方来年会采取四大策略打击诈骗。从根源著手全面打击诈骗产业链，特别针对利用电讯网络行骗，并会透过加强执法、检控及加重刑罚等措施，打击用作收取骗款的傀儡户口。第二，将预防投资骗案列为重点宣传项目，并继续加强长者群体的防骗宣传，精准防骗。第三，警方会加强使用「防骗视伏App」新增一系列功能，包括自动更新用户數据库、新增举报种類、人工智能分析市民举报的网址以作出封锁等，期望进一步强化骗案预警，并促进渗透率。 第四，警方会积极推动各国加强合作，以更有效打击跨境诈骗。

证监会主席黄天祐在典礼中致辞时表示，证监会很荣幸与投委会携手推动理财教育工作，为社会播下审慎理财的种子。证监会将继续肩负枢纽角色，凝聚各方力量，将理财之道深植人心，使每个人都能自信理财、安享人生；同时巩固资本市场诚信基础，推动香港国际金融中心持续发展。

证监会行政总裁梁凤仪表示，近年投资骗案急增，部分个案涉及长者毕生积蓄，亟需加强跨界合作与公众教育，提升社会防骗意识。证监会将继续联同投委会、警方及业界加强投资理财教育、情报共享及骗案侦测，阻截骗款流转，并呼吁市民保持警惕、主动求证，共同筑牢社会防线，维护香港金融市场的诚信。

在典礼上，投委会同时公布「投资者及理财教育奖2025」得奖名单，颁发53个奖项，表扬共61间机构和学校在推动本港投资者及理财教育方面的重要贡献。