过渡性房屋︱改建前道联会云泉学校 房屋局邀NGO交建议书 目标2027年第三季完工

社会
更新时间：19:13 2026-03-10 HKT
发布时间：19:13 2026-03-10 HKT

为帮助更多有迫切住屋需要的市民，房屋局积极推动将市区空置建筑物「变身」成为温暖的家。房屋局局长何永贤今日（10日）在社交平台表示，房屋局现正邀请有兴趣的非政府机构 (NGO)，就「前香港道教联合会云泉学校」空置校舍改建成过渡性房屋的项目递交建议书，并预计2027年初动工，目标同年第三季完工。

何永贤指，市区改建项目不仅规划及建筑期较短，且交通方便，一直深受市民欢迎。房屋局将根据计划内容、管理能力及营运费用等因素进行甄选，并预计于今年第二季提交拨款建议予「支援非政府机构推行过渡性房屋项目的资助计划」评审委员会审议。何永贤呼吁，共同携手合作，善用社会资源，为有需要的家庭改善居住环境。

前香港道教联合会云泉学校现时为空置校舍。何永贤fb
前香港道教联合会云泉学校位于九龙牛头角上邨安善道。何永贤fb
前香港道教联合会云泉学校建筑面积约为4,900平方米。何永贤fb
空置校舍改建项目详情

项目地点：前香港道教联合会云泉学校

地址：九龙牛头角上邨安善道

类别：空置校舍

建筑面积：约4,900平方米

预计工程日期：2027年初动工，目标同年第三季完工

