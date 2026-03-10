Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风

社会
更新时间：12:40 2026-03-10 HKT
发布时间：12:40 2026-03-10 HKT

【天气／天文台／HKO／倒春寒】春天已到，天气进一步回暖，本港日间气温普遍升到20度以上，但天文台表示，预料一股达强风程度的季候风补充会在周五(13日)至周六(14日)初时影响华南沿岸，巿区气温跌至16度，新界区降至13、14度，而打鼓岭更降至只有12度。

本港多处地区气温较昨日低4至6度

天文台今日(10日)表示，东北季候风正影响广东沿岸，而一道云带覆盖华南。正午时分，本港多处地区气温较昨日(9日)低4至6度。根据天文台的自动分区天气预报，今日巿区最低气温只有16度，新界普遍地局有15度，将军澳亦只有15度；天文台又预计今日大致多云，初时有一两阵微雨。吹和缓东北风。展望未来，天文台指覆盖华南的云带会在未来一两日转薄，同时受干燥的东北季候风影响，该区天色逐渐好转，但早上仍然清凉。

强风程度季候风周五杀到 气温降至16度

天文台预料一股达强风程度的季候风补充会在星期五至星期六初时影响华南沿岸，根据9天天气预报，周三(11日)至周五(13日)最低气温均是17度，惟最高气温除周四(12日)升至24度外，两天的最高气温均为21度。周六的气温介乎16至21度，吹东风4至5级，初时离岸及高地间中6级。

同时，随著季候风稍为缓和，下周初华南气温逐渐回升。下周一(16日)气温回升至18度，最高气温升至23度，而下周四(19日)气温进一步回升，最低气温20度，最高气温24度，湿度升至高达95%。
 

