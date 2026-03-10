启德体育园1周年︱香港市民的共同成就、共同骄傲 蔡健斌：为港经济与体育发展创造「双赢」

斥资319亿元兴建的启德体育园是本港最大型的体育及休闲娱乐新地标，落成首年成绩斐然，不仅成为本港新地标，更推动本地体育与文化产业化与专业化。营运首年，园区凭借世界级设施成功承办香港七人榄球赛、全运会等多项国际盛事，体育活动总日数超过200日，总参与人数突破84万人次。体育专员蔡健斌表示，启德体育园第一年成果丰硕，预告园区未来两年的节目表「几乎填满」，续为香港经济与体育发展创造「双赢」。

香港人灵活高效的最佳示范

「港人灵活及拼搏的精神，正是体育园在门票收益上领先其他场馆的原因。」体育专员蔡健斌指出，港人向来以灵活及弹性的工作效率著称，对体育园主场馆配备的灵活运作草坪深感自豪和骄傲。他指，场馆能于「一夜之间」完成比赛草坪与表演舞台模式切换，大大增加场地使用的弹性及效率，过去有球队紧急希望争取一个在数周后的档期，营运公司二话不说将原先下一个演唱会的入台时间，特别安排至通宵进行，腾出时间予球队在香港主场作赛，这样一来提高场地使用量，同时有关成果亦反映在体育园的票务收益上，去年主场馆在全球大型场馆票务销量与收入两项指标中，均位列亚洲第一。

由最初经历测试，到体育园成功开幕，继而成功举办一连串国际盛事，蔡健斌直言当中有不少难忘时刻，至今仍历历在目。他忆述，去年1月启德主场馆首次测试时心情格外紧张，「当时是很大的挑战，因为无论是硬体还是软件，都是刚好赶及进行测试。」最终顺利通过各项测试时，他亦充满成就感。

本港地标式体育赛事的香港七人榄球赛，去年移师至启德主场馆举行，并创下逾11万人入场的近年新高，为刚揭幕的启德体育园打响「头炮」。暑假期间，多支国际足球劲旅访港，亦先后于启德主场馆作赛。蔡健斌指出，配备国际级设施的体育园落成及启用，除了促进香港体育发展，亦助力推动城市经济发展，达致「双赢」。

本月1日体育园开幕一周年的当日，蔡健斌亦置身其中，当天启德主场馆及启德体艺馆分别举办流行音乐演唱会，及深受年轻人欢迎的电竞赛事，加上超过1500名市民一同参与的一周年社区活动，园区人头涌涌。他看着川流不息的人流有感而发，认为体育园集合流行文化及艺术表演的多面性优势，充分达致社区共融的目标。

体育活动超过200日 84万人次参与

根据资料，启德体育园由去年3月开幕至本月底，预料体育活动总日数突破200天，总参与人数至今已超过84万人次。过去一年，体育园亦开放多项室内及户外运动设施供市民预订使用，至今累计录得逾5.2万名会员人次订场及使用设施，社区运动时数近14万小时。

落实全民运动，必须持之以恒。蔡健斌指，体育园于提供新兴运动场地、推动学界体育发展，及透过体育及文化活动促进社区共融的三方面入手，达致联乘效应。

他指，体育园内兴建的有盖运动场，现时是新兴运动协会举办训练课程的上课地点，吸引不少市民参与，成功做到将运动带到社区的重任。启德青年运动场是学校举办运动会及学界运动比赛的重要场地，让学界可以善用启德体育园的设施。

体育园于提供新兴运动场地，推动学界体育发展。

学界新场地 带动新兴运动

为有效推广体育运动，园方定期举行大型社区嘉年华「启德GET SET GO!」，今年2月举办时就吸引逾1万人次入场参与。蔡健斌形容，这种模式成效理想，特别是在推动入门门槛较低的运动项目，较易引起公众兴趣。

他另留意到，近日身边不少朋友亦对新兴运动产生兴趣，纷纷投身运动行列，认为体育园在过去一年已成功达到推广运动的目标，将体育融入生活。

回顾去年全运会和残特奥会，启德体育园亦提供场地予多个项目，展现了本港举办大型赛事的能力及大湾区共同发展的可能性。

蔡健斌希望体育园应当放远目光，「希望可以多点与大湾区城市，在单项体育活动上联合举办比赛。」他相信，此举有助推动大湾区融合，亦可以推动本港体育深度发展。

他强调政府对体育园的工作很有要求，亦深有期望，指体育园过去一年不断进步，成绩亮丽，令大家眼前一亮，「我们希望接下来的日子，可以做得更好、更加专业。」

他指，体育园已准备就绪，「2026年、甚至2027年的节目表几乎已经填满。」 他预告，未来的活动仍以体育活动为主轴，演唱会及文化表演，亦不可或缺，强调绝对值得市民拭目以待，「希望大家将来到访体育园参与我们的活动。」

记者：关英杰、潘明卉

摄影：林咏华、刘骏轩