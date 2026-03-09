Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈家珮承认不小心驾驶 罚2千元兼停牌1个月 已报驾驶改进课程 被李慧琼口头警告

社会
更新时间：14:53 2026-03-09 HKT
发布时间：14:53 2026-03-09 HKT

新民党立法会议员陈家珮涉于今年1月在湾仔谢斐道逆线行车，事后承认涉案并多次致歉。她被警方票控一项不小心驾驶罪，今于东区裁判法院提堂。陈家珮承认控罪，求情称事件对其他道路使用者造成影响，深感悔意，承诺不会再犯。裁判官高伟雄提醒案情严重，涉及逆线行驶，陈是经深思熟虑而作出涉案行为，终判处罚款2千元及停牌1个月。

被告陈家珮，今身穿米白色大褛到法庭自行应讯。她开庭前坐在旁听席首排，控方与她讨论程序。陈被票控一项不小心驾驶罪，指有人告发被告于2026年1月23日，在湾仔菲林明道（北行）近谢斐道，在道路上不小心驾驶一辆私家车。

22年仅8次定额罚款 官：唔算太差劣

陈家珮在庭上求情指，对于事件影响其他道路使用者深感悔意，事后已没有驾驶亦承诺不会再犯，愿意接受任何法律后果。裁判官指陈过往无案底或交通定罪纪录，只有8次定额罚款纪录，考虑到她拥有22年驾驶经验，该些纪录「唔算太差劣」。惟裁判官提醒案情严重，涉及逆线行驶，陈是经深思熟虑后作出行为，而非突然的决定，最终判处罚款2千元及停牌一个月。

自行报名参加驾驶改进课程

陈家珮于庭外见记者时，感谢各方关心并再次就事件致歉，望裁决能提供一个交代。她指虽然法庭未有要求她上驾驶改进课程，但她早前已自行报名，将在再次驾驶前完成课程。她续指，香港的公共交通网络非常有效率，近日都乘搭公共交通出行，今日会以地铁代步。

至于立法会监察委员会的调查，陈家珮表示不方便评论，但早前已收到立法会主席李慧琼作出的口头警告，惩罚则交予监委会决定。陈家珮又指收到市民关心及鼓励，将努力履行立法会工作，以回报市民支持。被问及裁判官指逆线行车乃「深思熟虑」，陈形容事发当刻是粗心大意的决定，已向法庭表明愿承受任何法律后果。

案件编号：ESS 4270/2026
法庭记者：雷璟怡

