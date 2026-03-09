油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡减油税、派油券纾困
油价︱伊朗局势持续不稳，国际油价今日（9日）早盘急升，纽约原油期货一度飙逾20%，创2022年7月以来新高。中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培在电台节目表示，今早特级无铅汽油价格已高达每公升32.39元，而柴油亦升穿30元，坦言「其实油公司仲卖紧（早前入货）平嘅油，但近排已经每日加价少少」。
油价︱李耀培料本周中后期本地油价即时急升
李耀培相信油公司早前存货已「去得七七八八」，预计本周中后期，新一批从新加坡到港的汽油会贵很多，包括国际油价及航运成本，会即时反映在本地油价。他建议政府推出暂时性纾缓措施，例如减少无铅汽油抽税、向公共运输公司给予油券，「俾佢哋顶一顶先」，否则或令非法油站更加猖獗。
指油公司「加得快、减得慢」
他又指，香港油价世界第一贵，「加得快、减得慢」，而今次中东战争导致油价急升，影响全世界，香港也不例外，但即使稍后战争完结复常，按照往绩，相信油公司减价速度和幅度，会远比加价慢。对于汽油成本高，他表示理解，但认为问题在于油价结构，包括税项、土地和人工成本，直言「香港揸车人士无得拣」只能挨贵油。
油价急升带动天然气价格 余远骋：电费或加价
世界绿色组织行政总裁余远骋在电台节目表示，中东等地持续冲突，令油价升幅带动天然气价格，而部分能源设施遭破坏，生产或须停止，导致全球供应短缺。
余远骋指，香港部分天然气来自中东卡塔尔，占整体能源组合约12%，主要涉及港灯能源供应，料香港电费或受影响，而实际价格影响多少，则须视乎战事维持时间及影响范围。
