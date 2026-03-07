马年｜马会伙大馆推「大馆小马」活动 近距离接触雪特兰小马 市民赞可爱如毛公仔

踏入马年，香港赛马会与大馆合作推出「大馆小马」活动，分别于今日（7日）、8日以及15日三日举行，邀来性格温驯的雪特兰小马（Shetland ponies）与公众近距离接触。活动重现19世纪末中区警署（大馆前身）的马匹场景，观众可在检阅广场与小马互动及合照，现场更设有多款趣味拍摄道具供市民使用。主办单位表示，网上购票现已额满，现场购票名额有限，视乎当日情况而定。

小朋友首次近距离接触小马 体验新奇

《星岛头条》记者到场时，活动气氛热烈，购票处人龙不绝，广场中心位置的栅栏外亦围满市民，争相拍照及观赏小马。Hailey小朋友分享称，这是她首次近距离接触小马，过往从未有过类似经验。她形容整个体验十分新奇，小马的毛发顺滑柔软，又与小马合照留念，坦言感到非常高兴，与家人共度一个愉快的上午。

市民赞活动有助推动旅游业

市民何先生携妻儿参与活动。何太表示，早前于社交媒体得悉活动资讯，过往虽曾有近距离接触马匹的经验，但相比之下，今次的小马体型娇小，形容牠们可爱如「毛公仔」，毛发顺滑、性情温驯。何先生则认为，活动适逢马年，以小马作为吉祥物应节应景。选址中环这个核心地段，方便各地旅客参与互动。

何先生表示，十分满意是次活动，并鼓励未来举办同类深度游项目。何小朋友手持小马造型牌，兴奋分享体验，指很喜欢与小马近距离互动，并期待日后再有同类活动。

市民盼续办同类活动

曾女士与女儿刘小朋友一同参与活动。她们此前曾在雪地骑马，体验愉快，今次再接触马匹，同样感到毛发顺滑。曾女士指，从九龙前来交通便利，并赞扬是次活动意义良多，不但让更多人认识大馆这个历史地标，亦能了解其背后文化底蕴。她期望当局未来举办更多同类活动，让小朋友有更多机会接触动物。

谢先生透过公司网页得悉活动资讯，遂于网上购票，今日携同家人到场参与。谢太表示多年前曾参加马会活动接触马匹，认为是次活动既能吸引人流，亦为家庭提供欢聚时光，现场所见反应热烈。谢先生又建议让不同小马轮流拍照，丰富体验，并期望大馆未来举办更多同类活动，开放更多公共空间予市民大众。

记者：张琦

摄影：汪旭峰