沙岭数据园｜用地由中资企业中标 孙东：成立专班全方位支援 促企业按时兑现承诺

政府日前公布沙岭数据园区逾11万平方米用地招标结果，内地润泽智算科技集团辖下的香港润江智算科技有限公司，以5.81亿元中标，批租期50年。创新科技及工业局局长孙东今（7日）在电视节目表示，政府将成立专班，全程紧贴项目发展，并非为监察，而是提供全方位支援，确保企业能按时兑现发展承诺。他亦称，地块开发成本极高，地价仅占整体投资的小部分，形容项目对中标企业的财力与技术构成「双重挑战」。

企业愿共建、包营运、保效益 标准极高

孙东指出，有一家公司愿意前来协助开拓相关项目，不仅要共同建设该地方，还要负责后续的经营管理，并确保能够产生经济效益，这样的标准可谓非常高。同时，财政预算案宣布再注资100亿元推动河套发展。孙东解释，当中七成资金将用于公私营合作，以加快余下地块发展。当局早前就河套第一期其中10幅地块征集市场意向，大部分意见关注地块发展要求及周边基建配套。

河套与新田形成上中下游协调发展新格局

孙东提到，河套大部分地块被用作人才公寓，当局正考虑加推相关地块。每栋楼的建造成本相对较低，且未来市场前景看好，因为许多公司进驻后，都对人才公寓有一定需求。

对于新田科技城的角色，孙东形容为河套的「自然延伸」，两者将形成上中下游协调发展新格局，亦形容两个区域「互相衔接」。他构想，企业可先在河套专注上中游的研发及中试转化，待产品成熟、想量产时，新田科技公司会主动配合，包括提供土地等资源，令企业更好发展。

他补充，预算案拨出的100亿元将作为新田科技城专属公司的起动资金，支持未来5年的营运，并期望能发挥催化作用，吸引市场资本。

香港制定首份五年规划 人工智能列重中之重

香港将制定首份五年规划以对接国家「十五五」规划，计划未来数月推出。孙东强调，时间表紧张，但当局的目标已非常清晰，其中人工智能发展将是重中之重。香港需加速建设成为国际创新科技中心，并助力国家实现高水平科技自立自强，发挥好「超级联系人」和「超级增值人」作用。他表示，香港会参照国家编制第一个五年规划的做法，在五年规划中列出具体的重大项目，展示特区政府与全社会共同努力下，五年后能够交付的成果。

预算案增拨1亿元，支持政府内部的AI效能提升组引入业界领先技术。孙东透露，当局将推出旗舰项目，并已邀请中国顶尖公司洽谈合作。此外，政府计划推出「AI工具箱」，提供多种智能手段，一些政务环节亦需要新技术、新人才、新思维等进行改造、改进。

被问及有关措施预计为政府节省多少开支时，孙东回应指，当前的重点是为市民提供更优质服务，并确保政府能追上数字化、智能化的发展步伐，这些价值「用钱买不到的」。他亦提及预算案预留5000万元用于全民AI培训。他形容这只是第一步，目标是增强市民对人工智能的认知和素养。

