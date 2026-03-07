伊朗局势｜许正宇：中东战事突显香港安全港角色 迎难而上推进市场改革

在全球地缘政治局势，特别是中东冲突引发不确定性的背景下，财经事务及库务局局长许正宇表示，香港正突显其「安全港」角色及制度优势。他强调，政府将「迎难而上」，持续推进一系列市场改革，增强香港金融市场的竞争力及流动性。

环球不稳定局势突显香港安全港角色

许正宇今早(7日)在电台节目表示，中东在输出能源方面有相当重要性，当局正密切监察中东局势对实体经济的影响，以确保香港适时作出反应，在中长远而言，突显香港「安全港」角色。他认为，在环球「大变局」之下，香港的政策预见性与稳定性正成为其独特优势。当局会持续加大相关工作，新一份预算案在金融方面亦有很多著墨。

资金流向以「逐利」为本 香港致力开拓多元金融服务

他指出，资金流向以「逐利」为本，而香港正致力于开拓多元化的金融服务，吸引环球资金。许正宇列举数据指，截至今年初，香港的单一家族办公室已超过3,300家，估计每年为经济贡献逾130亿港元；而新的资本投资者入境计划已收到超过三千份申请，若全部获批，预计将为香港带来近900多亿的资金，证明香港在持续变化的局势中，依然能用好「一国两制」的优势。

巿场波动性是必然发展 政府有责任做对的事

对于近期因中东局势引致的股市波动，许正宇认为在全球不确定性正在提升下，股市作为「温度计」一定会反映情况，市场波动性存在是必然的，政府的责任是「做对的事」，维持市场稳定并推出发展措施发展市场。

股市改革旨令投资者进入市场更便利 将「成熟一项推一项」

港交所正就改革每手股数机制进行咨询，建议将目前超过40种的每手股数安排减至8种，资金下限减至1000元，上限则为5万元。许正宇称，股市改革的目的是希望令投资者进入市场可以更便利，借此增加流通性，现时市场反应正面，未来措施会是「成熟一项推一项」；他又提到现时不同改革都是迎难而上，任何改革都一定有不同意见，当局的其中一项工作是要令外界明白改革的目标。

对于有意见认为应直接采纳「一手一股」以与国际接轨，许正宇认为，改革需平衡不同持份者的意见。他指发行人要考虑服务「一股」投资者的成本效益，证券公司希望有更多投资者参与，上市公司的市值亦有不同，并非一种标准可以「放诸四海皆准」。

政府将公布「T+1结算周期」实施时间表 属领先地位

预算案提出将股票结算周期由「T+2」缩短至「T+1」。许正宇表示，改革的初心是提升市场结算效率和资本使用度，整体方向获市场普遍支持。局方会就具体安排及时间表咨询市场。

至于「T+1」措施最快或需到2028年才能实施，许正宇解释，推行「T+1」涉及交易所、证券公司及银行系统的全面升级和业务流程改造，是一项复杂的系统工程，需要时间「一步一步檼阵推进」。他强调，香港在区内交易所中已率先提出改革并将公布时间表，属于领先地位。当全球主要市场陆续采纳T+1时，香港更应「乘着这个东风」完成改革。

相关新闻：

预算案2026｜曾指不能随意动用外汇基金 许正宇 : 转拨1500亿入北都属投资基建 不影响财政稳健

今年逾20公司上市 港股1月日均成交2700亿 许正宇归功「三心」精神