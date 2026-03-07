运输署建议向新渡轮及港九小轮批出五年新牌照 中环至长洲加价逾12% 梅窝及坪洲航线减价

现时本港六条主要离岛渡轮航线的服务牌照将于本月底届满。运输署向离岛区议会提交文件，建议向新渡轮及港九小轮批出为期五年的新牌照至2031年3月31日。另外，多条航线的票价将会在4月1调整，其中「中环—长洲」周一至六的普通船普通位成人单程票，将由现时14.8元加至16.7元，加幅为12.8%，而「中环—梅窝」及「中环—坪洲」航线的票价则会下调。署方强调，建议的票价调整已属温和且「最低限度的调整」。

根据文件指，由于渡轮营办商近年面对乘客量下跌的情况及营运成本持续上涨，运输署认为渡轮营办商有切实的需要调整票价，以确保各条渡轮航线能维持现有的服务水平。

中环至长洲渡轮航线加逾12%

文件提到，多条航线的票价将会有所调整，其中「中环－长洲」航线星期一至六（公众假期除外）的普通船普通位成人单程票，将由现时14.8元加至16.7元，加幅为12.8%；豪华位由23.2元加至26.1元；高速船则由29.2元加至32.9元。至于星期日及公众假期，普通船普通位由22元加至24.8元；豪华位由33.8元加至38元；高速船由42.3元加至47.6元，加幅12.5%

另外，月票新售价为626.8元，较现时的580.4元上升8%。此外，学生月票、多程票（20程、12程）亦同步加价。航线更首次新增「6程」多程票，售价为93.4元。

中环至梅窝航线 假日来回减16.1%

相比之下，往来中环至梅窝高速船航线票价则出现下调。星期一至六成人单程票由34.1元微降至33.5元，减幅为1.8%；星期日及公众假期则由48.9元降至48.5元。然而，假日来回票（首程必须由梅窝出发）成人票价则由68.2元大幅下调至57.2元，减幅高达16.1%。至于月票新售价为652.8元，学生月票为456.8元，各款多程票亦有所调整，同样新增6程票，售价193元。

中环－坪洲航线 平日航线减13.6%

「中环－坪洲」高速船航线票价同样下调。星期一至六成人单程票由36.9元减至31.9元，减幅13.6%；星期日及公众假期则由54.3元减至46.6元，减幅14.2%。即日来回票及假日来回票（首程必须由坪洲出发）成人票价均由67.0元大幅下调至44.7元，减幅达33.3%。月票新售价为730元，学生月票为511元，10程票为188元。

署方：乘客无需再顾及普通船与高速船票价差异

文件指，随著「中环－梅窝」及「中环－坪洲」航线的单程票票价整合，票价结构将更为清晰易明，亦更能反映新船全面投入服务后 的实际运作情况。经整合并划一票价收费后，乘客将无需再顾及以往普通船与高速船票价的差异，可自由选择乘搭任何航班以配合其出行时间，让出行有更多选择及更具弹性，进一步改善整体 乘船体验。

此外，透过「快船降价，服务升级」的安排，现有高速船票价在整合后将有所下调，乘客可以较现时低的票价享受更快捷及更舒适的服务。票价下调不仅纾缓了离岛居民的负担，亦让游客以更优惠的票价享受更高质素的航程，进一步提升旅游吸引力。整体而言，居民能受惠于更灵活的出行选择，而乘船体验亦 会全面改善。

票价调整属温和及「最低限度调整」

署方表示，建议的票价调整已属温和且「最低限度的调整」。此方案同 时兼顾离岛居民及渡轮营办商的利益，既能保障离岛居民的日常 出行，亦可维持渡轮营办商有关航线的财务可行性，强调若再降低加 幅，营办商的财务压力将持续累积，航线亦将难以维持现有服务水平，而票价未来或需更大幅度的调整。



