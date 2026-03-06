大鹏湾膺全国美丽海湾优秀案例 委员倡邀KOL小红书宣传吸内地客

国家生态环境部早前公布第四批全国「美丽海湾」名单，香港大鹏湾以优异的综合评分获选为「美丽海湾优秀案例」。郊野公园及海岸公园委员会今日（6日）开会，讨论大鹏湾获选为优秀案例，以及海岸公园30周年庆祝活动。有委员建议加强大鹏湾附近本地村民的宣传工作，提升他们对海湾的认同感和自豪感。另有委员关注内地旅客主要依靠小红书获取资讯，建议政府加强在相关平台的宣传，及考虑邀请KOL协助，让外地旅客在出发前已掌握正确资讯，同时推广海洋保育理念。渔护署代表回应指，正研究在小红书和微信等平台上加强宣传，包括发布环保教育等内容。

渔护署：正研加强小红书及微信等平台宣传

有委员在会上提到，一直十分认可大鹏湾的生态环境，指政府多年来在背后投入大量资源保育及管理，正因这些长期付出，才有现时的良好环境，认为除了官方努力，亦需透过社交平台加强教育与推广，吸引更多市民参与，才能共同维护大鹏湾的生态。渔护署代表称，维持大鹏湾的生态环境相关工作进展顺利，署方会持续推动相关措施，并加强培训及完善基础设施等。

持续生态监测确保大鹏湾保育成效

为确保保育工作的成效，渔护署在大鹏湾范围内持续进行生态监测，监测范围涵盖珊瑚群落及渔业资源等，为保育工作提供科学依据。展望未来，渔护署会继续推动海洋保育工作，保护本地海洋生态系统及生物多样性。署方亦会透过教育及公众参与活动，加强市民对海洋保育的认识与支持，推广可持续使用海洋资源的理念。

另外，署方会继续结合自然保育、地质教育、休闲渔业与生态旅游，设立游客与文化设施，为市民与游客提供独特和富有特色的休闲和文化体验，同时保育大自然和本地文化，并推动地质公园社区的可持续发展。

连串活动贺海岸公园30周年

政府在1996年指定首批海岸公园和海岸保护区，今年标志着海岸公园成立30周年，渔护署将于今年5月至12月期间举办一系列活动，与大众一同庆祝这个重要里程。渔护署也将借此机会向参加者推广海洋生物多样性保育及负责任的海上康乐活动等理念。

庆祝活动主题为「海岸公园30年：同游共护，同赏共惜」，活动拟涵盖「海岸公园30周年」巡回展览暨启动礼、生态探索（公众生态导赏团）等项目。其中，巡回展览将于今年中开始在5个场地举办，宣传海岸公园30周年，并介绍海岸公园及海岸保护区多年来的发展历史与里程、丰富的海洋生物多样性，以及推广负责任的海洋生物观赏行为和海上康乐活动。

记者：蔡思宇

