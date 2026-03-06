宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」

大埔宏福苑火灾于去年11月26日发生，至昨日(5日)为大火发生100日。于火灾中英勇殉职的消防队目（追授）何伟豪，其未婚妻Kiki在社交平台发文，指自己「眼泪流到第100天」，内心仍然「好痛」，更直言现时仍然未能「同你讲到『再见』」，最后以「很爱你」作结。

何伟豪原订于在去年除夕与未婚妻Kiki结婚，但一场无情大火，令他们天人相隔。昨日(5日)是宏福大火发生100日，Kiki在社交平台Threads写下心声，再次表达对未婚夫何伟豪的不舍。

脑海不断重演当日一切

Kiki开首即写100天了，但「眼泪流到第100天，仍然好痛、好痛。」她希望何伟豪回到她的身边，「好想再听到你行楼梯上屋企嘅脚步声」。她每一日脑海都会不断重演当日的一切，收到电话、赶去医院、跑入急症室，「然后..终于见到你，但系..你已经无办法再起身。明明你啱啱先打过电话畀我。」

Kiki亦提到，「好想你会返嚟我身边，知你唔想我咁样，所以我有在努力，希望你原谅我嘅自私，我仲未同你讲到『再见』。很爱你。」

大批网民留言安慰Kiki，叫她不用自责，亦希望她可以好好照顾自己，重新振作。

相关新闻：

