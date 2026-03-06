黎智英串谋勾结外国势力判囚20年 法律团队确认黎智英放弃上诉

壹传媒创办人黎智英及《苹果日报》3间相关公司、6名高层等共12被告，「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」罪成，3位《香港国安法》指定法官杜丽冰、李素兰及李运腾上月初判处黎智英监禁20年，指黎智英所犯的罪行精心策划又早有预谋，不仅严重、更具持续性和国际性，对香港及中国造成实际及潜在危害，而黎智英为整案的幕后主脑和推动者，必须判以具阻吓性的重刑。黎智英的法律团队向本报确认，黎智英不会就定罪及刑期提出上诉。

3位《香港国安法》指定法官杜丽冰、李素兰及李运腾判刑时强调，黎智英及其他被告的串谋不仅精心策划，且持续进行，涉案「重光团队」的国际游说活动在香港境内外展开，呼吁外国政府对中港官员实施制裁，并确实促成部分制裁措施，认为此等行为属「罪行重大」， 强调必须判处长期监禁以彰显阻吓作用。

法官最终接纳黎智英高龄、健康欠佳及长期单独囚禁等，的确令其狱中生活较其他囚犯艰难，遂酌情扣减刑期1个月及1年，即串谋发布煽动刊物罪须囚22个月、两项串谋勾结外国势力罪须囚17年，综合3罪后判处总刑期为监禁20年。

案件编号：HCCC51/2022

法庭记者：刘晓曦