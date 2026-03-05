伊朗局势︱开战后入境处即时成立紧急指挥中心 倍增人手处理滞留港人查询

中东地区局势上月底开始急剧恶化，多个国家的机场及航班运作受到大规模影响，导致大量旅客滞留，当中以杜拜国际机场的影响尤为严重。入境处表示，「协助在外香港居民小组」在冲突发生后立即成立紧急事故指挥中心，增加约一倍人手日以继夜处理滞留当地港人的查询，为他们提供适切意见及协助。

冲突后即时成立紧急指挥中心 倍增人手处理滞留港人查询

同时，小组与外交部驻港特派员公署、中国驻当地使领馆及旅游业监管局保持密切联系，并整合各中国驻当地使领馆的安全提示、相关航空公司的航班动态及机场运作情况等相关资讯，发送给数以百计滞留当地的港人。此外，小组亦协助有需要港人就航班事宜与航空公司联系，并透过中国驻当地使领馆协调当地有关部门，让部分滞留中东的港人顺利乘坐航班回港。

郭俊峰勉励同事 助滞留港人尽快安全离开当地

入境处处长郭俊峰今日（5日）到访1868热线中心视察及听取汇报，同时勉励员工继续努力不懈，协助滞留港人尽快安全离开当地。随着部分中东国家的机场逐步恢复有限度运作，小组会继续与受影响的港人保持联络，就航班与行程上提供意见，积极协助他们平安顺利地回港。

